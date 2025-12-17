MS 2025.341

Đã 3 ngày trôi qua, anh Tòng Văn Kiên (SN 1984, ở bản Phường, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu), bố của em Tòng Văn Khánh, phải ăn bánh mì, mì tôm cầm hơi và xin những suất cơm từ thiện tại bệnh viện bởi trong người không còn lấy một đồng. Nhìn con trai toàn thân quấn kín băng trắng, người cha nghèo không thể kìm nén được những giọt nước mắt.

Hơn ai hết, anh Kiên thấu hiểu những thiệt thòi mà con trai mình đã phải chịu đựng từ khi mới lọt lòng. Lúc Khánh được 2 tuổi, thấy cơ thể của con phát triển không bình thường, gia đình đưa con đi khám mới biết con mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Cũng từ đó, bệnh viện trở thành nơi gắn bó với tuổi thơ của em.

Hàng tháng, hai bố con phải vượt quãng đường hàng trăm cây số để đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu truyền máu định kỳ. Dù được hỗ trợ chi phí truyền máu do thuộc diện hộ nghèo, song tiền xe đi lại và sinh hoạt mỗi lần điều trị lên tới khoảng 300.000 đồng, vẫn là gánh nặng quá lớn đối với vợ chồng anh Kiên bởi gia đình anh quanh năm chỉ biết trông chờ vào vài sào ruộng lúa năng suất thấp, nhiều lúc còn không đủ ăn.

Do mắc bệnh, việc học của Khánh cũng sớm dang dở vì sức khỏe không cho phép đến trường. Khoảng 10 năm trước, do lá lách to bất thường, Khánh phải phẫu thuật cắt lách. Thế nhưng sau đó, em lại tiếp tục gặp biến chứng, mắc chứng động kinh và thường xuyên lên cơn co giật.

Tai nạn nghiệt ngã xảy đến với Khánh vào khoảng hơn 12h trưa ngày 23/11 vừa qua. Khi đang rót nước sôi để tắm cho em út mới 5 tuổi, cơn động kinh bất ngờ ập đến khiến Khánh ngã quỵ, tay chạm vào nồi nước sôi và bị đổ lên người.

Thấy anh trai gặp nạn, em nhỏ hoảng loạn khóc thét rồi chạy sang nhà bà ngoại gần đó cầu cứu. Người thân lập tức đưa Khánh đi cấp cứu tại Bệnh viện Than Uyên, sau đó chuyển tuyến lên Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) trong tình trạng bỏng sâu từ vùng ngực xuống bụng dưới, nhiều vị trí nghiêm trọng.

Thời điểm con trai gặp nạn, anh Kiên đang làm thợ xây ở Lào Cai. Hay tin, anh vội vã trở về, chạy vạy khắp nơi để vay mượn tiền đưa con đi cấp cứu. Riêng chi phí xe chuyển viện đã lên tới 10 triệu đồng. Gõ cửa bạn bè, làng xóm, anh chỉ vay được tổng cộng 17 triệu đồng.

Tại Viện Bỏng Quốc gia, anh Kiên đã nộp toàn bộ 7 triệu đồng tiền tạm ứng viện phí.

Gia đình anh Kiên cũng cho biết, vài ngày sau, Hội Chữ thập đỏ xã Than Uyên đã hỗ trợ 2 triệu đồng. Nhưng số tiền này cũng chỉ đủ trang trải thêm một phần thuốc men, viện phí cho Khánh.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ số tiền vay mượn, mang theo đều đã cạn kiệt. Không còn khả năng xoay xở, suốt nhiều ngày qua, anh Kiên phải sống lay lắt bằng mì tôm, bánh mì qua bữa.

Nhắc đến hoàn cảnh của hai bố con nơi bệnh viện, anh Kiên nghẹn ngào chia sẻ: “Trong nhà tôi thương nhất là cháu Khánh. Từ nhỏ cháu ốm yếu nên không được đi học, đến giờ vẫn không biết chữ. Nhưng cháu rất thương các em, ở nhà thường giúp bố mẹ làm việc nhà. Tai nạn đến quá đột ngột, vợ chồng tôi giờ không biết vay mượn thêm ở đâu nữa.

Các bác sĩ nói sắp phải ghép da cho con để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn, suy hô hấp. Chi phí chắc sẽ rất tốn kém, mà chúng tôi thì hoàn toàn bất lực. Chỉ mong có tấm lòng nào đó giúp gia đình vượt qua giai đoạn này, chứ nhìn con đau đớn, tôi xót lắm…”.

Mỗi ngày trôi qua, nỗi lo trong lòng người cha nghèo lại chồng chất. Mỗi lần nghe bác sĩ nhắc đến việc ghép da, anh Kiên càng thêm bồn chồn, bất an khi trong túi không còn một đồng.

Xác nhận về hoàn cảnh gia đình, ông Thèn Văn Kiên, Trưởng bản Phường cho biết: “Cháu Tòng Văn Khánh là con anh Tòng Văn Kiên, công dân tại địa phương. Cháu mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ nhỏ, vừa qua lại không may bị bỏng nặng, hiện điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, bố mẹ làm nông nghiệp, thu nhập thấp. Rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để cháu có thêm cơ hội được điều trị”.

Bạn đọc giúp đỡ em Tòng Văn Khánh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.341 (em Tòng Văn Khánh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến ông Tòng Văn Kiên (bố em Tòng Văn Khánh): Đội 7, bản Phường, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Số điện thoại: 0866054784.