Chị Nguyễn Thị Dung (SN 1991, quê ở xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi) là nhân vật trong bài viết: “Bán tài sản không đủ viện phí, em trai xin cộng đồng cứu chị gái nguy kịch”, đăng trên Báo VietNamNet ngày 02/01/2026 vừa qua.

Đại diện Báo VietNamNet và phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Nhân dân Gia Định) trao số tiền 93.921.777 đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Dung

Sinh ra trong gia đình đông anh chị em, hoàn cảnh khó khăn, cuộc đời chị Dung sớm đối mặt với nhiều bất hạnh.

Khoảng 10 năm trước, chị rời quê vào TPHCM mưu sinh bằng nghề phục vụ quán ăn. Sau đó chị quen biết và bị một người đàn ông bỏ rơi trong lúc đang mang thai.

Chị vượt cạn một mình rồi gửi con về nhờ bố mẹ ở quê chăm sóc để tiếp tục bám trụ thành phố làm việc. Những năm qua, chị chắt chiu từng đồng gửi về quê nuôi con, phụ giúp gia đình.

Gần 2 tháng trước, chị Dung nhập viện Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) trong tình trạng sốc sốt xuất huyết, hôn mê sâu. Chị trải qua nhiều ca phẫu thuật do vỡ gan, xuất huyết nghiêm trọng vì biến chứng sốt xuất huyết.

Sau đó, chị tiếp tục đối mặt với hàng loạt biến chứng nặng nề như: suy gan cấp, suy thận, nhiễm trùng huyết, bội nhiễm, viêm phổi.

Để duy trì sự sống, chị phải truyền hơn 20 lít máu và các chế phẩm máu, thở máy, lọc máu liên tục. Do tổn thương quá nặng, phải điều trị trong thời gian dài, kéo theo chi phí viện phí ngày càng tăng, vượt quá khả năng chi trả của gia đình.

Tại quê nhà, gia đình chị Dung thuộc diện hộ cận nghèo. Bố mẹ chị đều đã cao tuổi, không còn khả năng lao động. Riêng bố chị năm nay đã 86 tuổi, bị tai biến, sức khỏe yếu. Vì vậy, gia đình phải bán, cầm cố tài sản và vay mượn để cứu chị.

Từ ngày chị Dung nằm viện, anh Nguyễn Văn Khánh (SN 1992, em trai chị Dung) phải bỏ dở công việc ở tỉnh Gia Lai, vào TPHCM chăm sóc chị.

Thậm chí, để có tiền lo viện phí cho chị gái, anh Khánh đã phải bán chiếc xe máy - phương tiện đi lại duy nhất. Hằng ngày, anh Khánh chủ yếu xin cơm từ thiện hoặc ra ngoài xin làm những công việc lặt vặt như giữ xe, dọn bàn, rửa chén… để đổi lấy vài chục nghìn đồng mua thức ăn cầm cự qua ngày.

Sau khi hoàn cảnh của chị Dung được Báo VietNamNet chia sẻ, nhiều bạn đọc đã chung tay, hỗ trợ số tiền 93.921.777 đồng.

Vì chưa bình phục, chị Dung không thể trực tiếp tiếp nhận số tiền do bạn đọc báo VietNamNet hỗ trợ. Do đó, số tiền trên được anh Nguyễn Văn Khánh cùng đại diện Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận.

Thay mặt gia đình, anh Khánh xúc động, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bạn đọc Báo VietNamNet, các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình lúc khó khăn.

“Dù đã cố gắng hết sức, gia đình chúng tôi vẫn không còn khả năng chi trả viện phí cho chị Dung. Sự giúp đỡ của các mạnh thường quân đã chia sẻ, hỗ trợ chị tôi và gia đình trong lúc khó khăn ngặt nghèo”, anh Khánh chia sẻ.