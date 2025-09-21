Anh Thành (SN 1989, trú tại thôn An Cảnh, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên) là nhân vật trong bài viết: “Người vợ gồng gánh khoản nợ hơn 400 triệu đồng cầu mong giữ sự sống cho chồng”.

Bạn đọc giúp đỡ anh Phạm Văn Thành bị ung thư cột sống số tiền 42.893.489 đồng

Trước đây, anh Thành làm công tác chuyên trách ở xã, còn vợ là chị Đỗ Thị Giang là phóng viên hợp đồng tại Báo Hưng Yên. Dù công việc ổn định nhưng thu nhập không cao, lương hàng tháng chỉ đủ trang trải sinh hoạt gia đình và nuôi con nhỏ.

Đầu tháng 5/2024, cơ thể anh xuất hiện những dấu hiệu bất thường: đau lưng kéo dài kèm sốt. Nghĩ chỉ là bệnh xương khớp thông thường nên anh tự mua thuốc uống, song không thuyên giảm.

Đến khi cơn đau quá nặng khiến anh không thể đi lại, anh mới về Hà Nội thăm khám. Kết quả xét nghiệm chuyên sâu cho thấy anh mắc ung thư cột sống, buộc phải chuyển đến Bệnh viện K3 Tân Triều để điều trị. Tại đây, anh đã trải qua 8 đợt truyền hóa chất và 10 mũi xạ trị. Các bác sĩ cho biết bệnh đã tiến triển nặng, việc điều trị rất phức tạp, anh phải sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm.

Chi phí điều trị từ ngày nhập viện đến nay đã tiêu tốn một khoản lớn. Chị Giang buộc phải vay mượn hơn 400 triệu đồng để lo cho chồng. Bố mẹ hai bên đều già yếu, không thể hỗ trợ nhiều, vợ chồng anh cũng không có tài sản. Một mình chị Giang vừa nuôi con nhỏ, vừa chật vật xoay xở tiền chạy chữa cho chồng.

Cảm thương trước hoàn cảnh ấy, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ, tiếp thêm động lực cho anh Thành chiến đấu với bệnh tật. Số tiền 42.893.489 đồng đã được Báo VietNamNet trao tận tay anh.

Được biết, hiện anh Thành vẫn đang điều trị theo phác đồ của các bác sĩ. Cầm số tiền trên tay, anh xúc động gửi lời cảm ơn tới Báo VietNamNet và các mạnh thường quân đã kịp thời giúp đỡ trong lúc khó khăn, hoạn nạn.