Vừa qua, Báo VietNamNet đã chuyển số tiền 42.616.888 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ chị Chu Thị Phương (SN 1995, tổ dân phố Như Kiều, phường An Dương, TP Hải Phòng) – nhân vật trong bài viết: “Người mẹ trẻ mắc ung thư hiếm gặp cần cộng đồng chung tay giúp đỡ”.

Mắc bệnh ung thư hiếm gặp, gia cảnh khó khăn, chị Chu Thị Phương được bạn đọc giúp đỡ số tiền 42.616.888 đồng.

Đầu năm 2024, chị Phương có dấu hiệu sức khỏe suy yếu, ra máu bất thường ở tử cung. Sau khi thăm khám tại bệnh viện tuyến tỉnh, chị được bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung thể hiếm và chuyển gấp xuống Bệnh viện K3 Tân Triều (Hà Nội) để điều trị.

Đến nay, chị Phương đã trải qua 2 đợt hóa chất và 3 mũi xạ trị. Do bệnh ở thể phức tạp, hiếm gặp, quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế với chi phí khá tốn kém.

Trước khi mắc bệnh, chị Phương làm công nhân bao bì, còn chồng chị làm nghề lái xe thuê. Dù thu nhập không cao nhưng đủ trang trải cuộc sống và nuôi hai con nhỏ ăn học. Song từ khi chị Phương lâm bệnh, gia đình phải vay mượn khắp nơi, đến nay số nợ lên tới hơn 400 triệu đồng.

Sau khi hoàn cảnh của chị Phương được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc trong và ngoài nước.

Chị Phương cho biết, ngoài số tiền bạn đọc gửi về quỹ Báo giúp chị, chị còn được các nhà hảo tâm giúp đỡ trực tiếp thông qua tài khoản cá nhân hơn 40 triệu đồng.

Hiện tại chị Phương vẫn đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Số tiền của các bạn đọc là nguồn động viên, khích lệ để chị có thêm động lực chữa bệnh.