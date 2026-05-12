Bà Phạm Thị Hồng Thủy (63 tuổi, ở thôn 1, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh) là nhân vật trong bài viết: “Chồng mất, con bỏ đi, người phụ nữ U70 gồng gánh mẹ già bệnh tật và 3 cháu nhỏ”.

Số tiền 42.295.036 đồng là tấm lòng bạn đọc chia sẻ khó khăn với gia đình bà Phạm Thị Hồng Thủy

Chồng mất, các con còn khó khăn, ngoài 60 tuổi, bà Thủy vẫn là chỗ dựa của mẹ chồng bệnh tật và 3 cháu nhỏ.

Để gồng gánh gia đình, bà Thuỷ ngày ngày vẫn gắng gượng mưu sinh bằng vài sào ruộng và những công việc lặt vặt, thu nhập chẳng đáng là bao.

Cuộc sống luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau, trong khi chi phí sinh hoạt và chăm sóc người già, trẻ nhỏ ngày một tăng, khiến kinh tế gia đình chật vật.

Trước hoàn cảnh ấy, thông qua Báo VietNamNet, nhiều bạn đọc đã gửi lời thăm hỏi và chung tay hỗ trợ gia đình bà Thủy số tiền 42.295.036 đồng.

Đón nhận sự giúp đỡ, bà Thủy không giấu được sự xúc động. Với bà, sự sẻ chia của bạn đọc lúc này không chỉ là hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên lớn để bà tiếp tục cố gắng chăm lo cho mẹ già và các cháu nhỏ trong hoàn cảnh nhiều khó khăn.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, gia đình bà Thuỷ là hộ gia đình đặc biệt khó khăn, nhiều năm nay chủ yếu sống nhờ vào sự đùm bọc của họ hàng và cộng đồng.