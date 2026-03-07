MS 2026.057

Dưới chân cầu Linh Cảm, thuộc thôn 1, xã Tứ Mỹ (tỉnh Hà Tĩnh), căn nhà cấp 4 cũ kỹ của bà Phạm Thị Hồng Thủy (63 tuổi) lặng lẽ nép mình giữa nắng gió. Trong ngôi nhà chật hẹp ấy, bà Thủy vừa là trụ cột duy nhất, vừa là chỗ dựa cho mẹ chồng già yếu và 3 đứa cháu ngoại còn thơ dại.

Cụ Phạm Thị Loan (93 tuổi) mang khối u lở loét trên mặt nhưng không có tiền chạy chữa, thăm khám. Ảnh: Sỹ Thông

Mẹ chồng bà Thủy là cụ Phạm Thị Loan (93 tuổi) đã hơn 10 năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Khối u lớn lở loét che lấp một bên mắt khiến khuôn mặt cụ bà biến dạng, còn mắt phải bị mù lòa hoàn toàn. Không có điều kiện chữa trị, những cơn đau hành hạ cụ Loan suốt đêm dài. Đêm nào bà Thủy cũng thức trắng, bất lực nhìn mẹ già chịu đựng trong đau đớn.

Bi kịch của gia đình bắt đầu từ năm 2000 khi chồng bà Thủy qua đời vì ung thư gan. Từ đó, một mình bà gồng gánh gia đình, vừa nuôi 3 con khôn lớn, vừa phụng dưỡng mẹ chồng già yếu.

Những tưởng khi các con trưởng thành, cuộc sống sẽ bớt nhọc nhằn, nhưng cái nghèo vẫn bám riết gia đình. Người con trai cả đi làm ăn xa đã 13 năm chưa trở về. Người con thứ hai cũng mưu sinh chật vật nơi xứ người. Bao hy vọng bà Thủy đặt cả vào người con gái út.

Chồng qua đời, một mình bà Thuỷ trở thành chỗ dựa cho mẹ chồng và các cháu nhỏ. Ảnh: Sỹ Thông

Năm 2020, vợ chồng người con gái út vay mượn tiền khắp nơi để sang Đài Loan (Trung Quốc) lao động với mong muốn đổi đời. Thế nhưng chỉ 2 năm sau, họ bị trục xuất vì lao động bất hợp pháp. Nhà cửa phải thế chấp gán nợ, gia đình rơi vào cảnh trắng tay.

Đầu năm 2024, 3 đứa con nhỏ của người con gái út được đưa về gửi cho bà Thủy chăm sóc, còn bố mẹ các em rời nhà đi không rõ tung tích.

Từ đó đến nay, ở tuổi 63, bà Thủy trở thành điểm tựa duy nhất cho nhiều thế hệ trong gia đình. Ngoài chăm sóc mẹ chồng bệnh nặng, bà còn quần quật với 3 sào ruộng và làm thuê đủ việc để nuôi 3 cháu đang tuổi ăn học: Minh Thư (sinh năm 2010), Minh Quân (sinh năm 2013) và Thiện Nhân (sinh năm 2015).

Nhiều năm nay, bà Thuỷ chật vật chăm sóc mẹ chồng mắc bệnh và xoay xở để nuôi các cháu ngoại. Ảnh: Sỹ Thông

Bà nghẹn ngào kể, thỉnh thoảng con gái có gửi về chút tiền, chỉ đủ đóng tiền học cho các con. Mỗi lần bà hỏi nơi ở hay công việc hiện tại, câu trả lời chỉ là lời dặn: “Bà ăn gì thì cho các cháu ăn nấy”, rồi vội vàng tắt máy.

Ngôi nhà của bà Thủy được ghép tạm bằng những tấm ván cũ, hầu như không có vật dụng đáng giá. Bản thân bà cũng mắc bệnh viêm loét dạ dày, thường xuyên đau bụng, buồn nôn nhưng không có điều kiện đến bệnh viện thăm khám.

“Sức khỏe của tôi ngày một yếu đi, không biết còn chống chọi được đến bao giờ để nuôi các cháu và chăm sóc mẹ già. Nhiều năm qua, cả gia đình rau cháo qua ngày, các cháu thiếu thốn đủ bề nhưng tôi cũng không biết xoay xở thêm bằng cách nào”, bà Thủy xót xa nói.

Các cháu của bà Thuỷ rơi vào cảnh khó khăn khi bố mẹ bỏ đi không rõ tung tích. Ảnh: Sỹ Thông

Ông Hồ Sỹ Hoàn, Trưởng thôn 1, xã Tứ Mỹ cho biết gia đình bà Thủy thuộc diện cận nghèo nhiều năm liền. Từ khi phải cưu mang thêm 3 cháu nhỏ, gánh nặng cuộc sống càng chồng chất.

“Trước đây cuộc sống vốn đã rất khó khăn, từ năm 2024 đến nay lại phải nuôi thêm 3 đứa cháu nhỏ khiến hoàn cảnh của bà Thủy rơi vào cảnh cùng cực. Địa phương rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình”, ông Hoàn chia sẻ.

Bạn đọc giúp gia đình bà Phạm Thị Hồng Thuỷ có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.057 (bà Phạm Thị Hồng Thuỷ) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Phạm Thị Hồng Thuỷ theo địa chỉ: thôn 1, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0866711863