MS 2025.239

Gần 10 năm qua, cuộc đời anh Lê Văn Tú (39 tuổi, quê Tây Ninh) gắn liền với những cơn đau kéo dài tưởng chừng không dứt. Biến cố sau tai nạn lao động khiến anh mang di chứng chấn thương sọ não, sức khỏe suy kiệt, kinh tế kiệt quệ.

Gần 10 năm qua, anh Tú vừa phải chịu nỗi đau về thể xác kéo dài, vừa phải chịu gánh nặng chi phí chữa bệnh khiến anh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế.

Mỗi tháng, đều đặn hai lần, anh Tú lại một mình bắt xe từ Tây Ninh lên Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) để thăm khám. Có tháng chưa kịp đi, sức khỏe anh lại suy sụp nghiêm trọng. Những cơn sốt, đau đầu, vết thương trên đầu chảy dịch khiến cơ thể anh dần kiệt quệ.

Anh nhớ lại biến cố cuối năm 2017, khi đang làm việc tại công ty, bất ngờ trượt ngã, đập đầu xuống đất. Ca phẫu thuật khẩn cấp buộc bác sĩ phải cắt một phần hộp sọ để bảo quản. Thế nhưng phần xương ấy sau đó bị hỏng, anh lại phải trải qua ca phẫu thuật tháo bỏ nắp sọ. Nỗi đau về thể xác kéo dài chưa dứt thì gánh nặng kinh tế đã đè nặng đôi vai gầy.

Thời điểm bị tai nạn, chi phí điều trị ban đầu được công ty cũ hỗ trợ, nhưng về sau anh phải tự xoay xở. Đến nay, số tiền vay mượn đã gần 100 triệu đồng.

“Lúc đó, không có nhiều tiền nên tôi chỉ đến khám rồi lấy thuốc về uống, mong vết thương khô lại. Nhưng vết mổ cũ cứ tái nhiễm trùng, chảy dịch khiến tôi đau nhức không chịu nổi. Giờ chắc chắn phải phẫu thuật, nhưng tôi chưa biết xoay xở đâu ra tiền”, anh Tú buồn rầu nói.

Đến năm 2022, khi đang đi làm thuê, anh bất ngờ đau đầu dữ dội. Kết quả chẩn đoán cho thấy vết mổ cũ đã nhiễm trùng, lộ nắp sọ titan. Các bác sĩ cho biết, để cứu chữa, anh cần phẫu thuật mở rộng vết thương, loại bỏ phần hoại tử, xử lý màng cứng nhiễm trùng và tạo hình lại. Chi phí điều trị ước tính từ 100–120 triệu đồng – số tiền quá lớn với một người đàn ông đang phải mưu sinh bằng nghề phụ hồ, mỗi ngày chỉ kiếm được 180 nghìn đồng.

Cha mẹ mất sớm, chị gái đã đi lấy chồng xa, hoàn cảnh khó khăn chẳng thể giúp đỡ nhiều. Anh Tú cùng em trai nương tựa nhau trong căn trọ vỏn vẹn 5m². Dù sức khỏe yếu, anh vẫn cố đi làm thuê để lo thuốc men và sinh hoạt. Nhưng những ngày trái gió trở trời, đầu đau như búa bổ, anh chỉ còn biết nằm một chỗ, bất lực nhìn chi phí dồn nén từng ngày.

Cầm cuốn sổ khám bệnh đã sờn mép, anh chua chát nói: “Vợ con chưa có, tôi cũng đâu vướng bận gì. Nhiều lúc nghĩ quẩn, chỉ muốn buông bỏ cho nhẹ lòng. Nhưng nghĩ đến em trai, sợ nó côi cút một mình, tôi lại gắng gượng sống tiếp. Thôi thì trời kêu ai nấy dạ…”.

Anh Tú rất mong được cứu chữa để có cơ hội sống.

Đôi mắt anh mệt mỏi, gương mặt xanh xao, môi tái nhợt. Ước mơ duy nhất của anh bây giờ chỉ là có sức khỏe, để cùng em trai bươn chải qua ngày, sống một cuộc đời bình thường như bao người khác.

Ông Trần Văn Quẹo, Trưởng ấp Hòa Đông B, xác nhận: “Anh Lê Văn Tú có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ ngày bệnh tật bủa vây, sức khỏe suy kiệt, công việc bấp bênh, không đủ tiền chữa trị. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để anh sớm vượt qua bệnh tật”.