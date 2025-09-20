Vừa qua, Báo VietNamNet cùng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã trao số tiền 49.476.192 đồng đến chị Nguyễn Thị Loan (SN 1987, thôn Tân Sơn, xã Hùng Thái, tỉnh Bắc Ninh), nhân vật trong bài viết: “Vợ chồng nghèo liên tiếp gặp tai ương, ba con thơ bơ vơ không nơi nương tựa”.

Chị Nguyễn Thị Loan được bạn đọc giúp đỡ số tiền 49.476.192 đồng.

Cách đây hơn một tháng, vào một buổi tối đang trên đường đưa con nhỏ từ nhà ngoại về, chị Loan không may bị một thanh niên say rượu điều khiển xe máy tông trúng ngay trước cửa nhà, khiến chị bị chấn thương nghiêm trọng.

Ngay sau đó, chị được tiến hành phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Chồng chị bị di chứng từ vụ tai nạn lao động cách đây vài năm nên thần kinh không ổn định. Các con còn nhỏ, chị là trụ cột của gia đình. Nhưng từ ngày chị bị tai nạn, chồng và các con không còn điểm tựa.

Cảm thương trước hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Loan, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền 49.476.192 đồng để chị có thêm động lực và điều kiện chữa trị.

“Gia đình tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết nói lời cảm ơn đến Báo VietNamNet, các mạnh thường quân và bác sĩ đã giang rộng vòng tay giúp đỡ chúng tôi lúc khó khăn, hoạn nạn”, chị Loan chia sẻ.