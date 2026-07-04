Em Nguyễn Hoàng Anh (SN 2015, ngụ TPHCM) là nhân vật trong bài viết: “Mẹ đơn thân đau đớn nghe con gái mắc ung thư hỏi: Con còn chân để nhảy không?” .

Sau khi hoàn cảnh của Hoàng Anh được Báo VietNamNet đăng tải, nhiều nhà hảo tâm và mạnh thường quân trên cả nước gửi lời hỏi thăm, động viên và chung tay hỗ trợ em vượt qua bệnh tật.

Thông qua Chương trình Xã hội - Từ thiện của Báo VietNamNet, bạn đọc đã ủng hộ số tiền 51.932.049 đồng để giúp Hoàng Anh tiếp tục hành trình điều trị bệnh. Số tiền này là nguồn động viên to lớn đối với mẹ con Hoàng Anh lúc bệnh tật ngặt nghèo.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thụy (mẹ Hoàng Anh) xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Báo VietNamNet, bạn đọc, các nhà hảo tâm cùng đội ngũ y, bác sĩ đã luôn quan tâm và đồng hành. Mặc dù được các bác sĩ tận tâm cứu chữa, nhưng Hoàng Anh đã không vượt qua được bệnh hiểm nghèo.

“Số tiền này vô cùng quý báu với mấy mẹ con tôi lúc này. Tôi sẽ dùng số tiền này để trả viện phí và lo hậu sự cho con. Con bé sẽ rất vui khi biết có nhiều người yêu thương nó đến vậy”, chị Thụy nghẹn ngào chia sẻ.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 51.932.049 đồng đến chị Nguyễn Thị Ngọc Thụy (mẹ Hoàng Anh)

Trước đó, như Báo VietNamNet đã chia sẻ, lúc 6 tuổi, Hoàng Anh phát hiện mắc sarcoma xương, một loại ung thư xương ác tính khiến đầu gối trái sưng to.

Sau khi thăm khám, bác sĩ tư vấn phải cắt bỏ chân trái để ngăn ngừa di căn. Là mẹ đơn thân, chị Thụy rơi vào khủng hoảng khi biết tin con gái mắc bệnh nặng, con trai bị khuyết tật trí tuệ và mẹ già bệnh tật.

Hoàng Anh bắt đầu điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2 với chi phí tốn kém. Để cứu con gái, chị Thụy đã vay mượn hơn 200 triệu đồng.

Cơ hội giữ lại chân là ghép xương nhưng chi phí lên tới 700-800 triệu đồng, quá sức với gia đình nghèo. Chị Thụy đã gửi đơn xin hỗ trợ đến Báo VietNamNet mong Hoàng Anh có cơ hội được tiếp tục sống, đến trường và có một tương lai bình thường.