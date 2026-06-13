Bé Đinh Bảo Yến (SN 2022, ở thôn Thuận Hoan, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị) là nhân vật trong bài viết: “Xót xa bé gái 4 tuổi trải qua 12 cuộc phẫu thuật sau vụ bỏng xăng kinh hoàng”.

Cảm thương trước hoàn cảnh của bé Yến, nhiều bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay ủng hộ bé số tiền 59.653.376 đồng.

Xúc động trước món quà của bạn đọc, bà Hoa chia sẻ: “Đây là số tiền lớn đối với gia đình tôi, tôi sẽ dành dụm để đưa cháu đi bệnh viện điều trị. Xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, Báo VietNamNet và chính quyền địa phương đã kết nối, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn này”.

Báo VietNamNet phối hợp Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị, chính quyền xã Tuyên Phú trao số tiền 59.653.376 đồng của bạn đọc giúp đỡ cháu Đinh Bảo Yến. Ảnh: Hải Sâm

Trước đó, như Báo VietNamNet đã chia sẻ, bé Yến sống cùng ông bà ngoại là Hoàng Thị Hoa (SN 1980) và Trần Quốc Thọ (SN 1979).

Con gái bà Hoa là chị Trần Thị Nga (SN 2001) kết hôn rồi sinh hai con là bé Đinh Bảo Anh (SN 2020) và Đinh Bảo Yến (SN 2022). Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của chị không hạnh phúc. Sau khi ly hôn, chị Nga đưa hai con về nhà ngoại nương nhờ.

Để có tiền nuôi con, chị Nga phải ra Bắc Ninh làm công nhân với mức lương khoảng 7-8 triệu đồng/tháng, dành dụm gửi về quê cho ông bà chăm cháu.

Bà Hoa kể, ngày bé Yến bị tai nạn, gia đình mua 5 lít xăng đựng trong can dầu ăn cũ. Khi thấy chiếc can có quai, bé Yến kéo xuống khu bếp phía sau nhà để chơi. Lúc nâng qua bậc thềm, chiếc can bất ngờ rơi xuống, bật nắp khiến xăng tràn ra gặp lửa và bùng cháy dữ dội. Lửa phủ kín người bé, cháy sang cả hai chân bà Hoa.

Bé Yến được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Cuba - Đồng Hới rồi chuyển thẳng vào Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch.

Suốt 3 tháng ròng rã, Bảo Yến phải trải qua 12 ca phẫu thuật ghép da đầy đau đớn. Vết bỏng độ 2-3 chiếm khoảng 30% diện tích cơ thể khiến phần lớn vùng da từ lưng trở xuống bị tổn thương nghiêm trọng, nhiễm trùng máu và đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ cả hai chân.

Với một đứa trẻ mới lên 4 tuổi, mỗi lần ghép da là một cuộc chiến sinh tử. Các bác sĩ liên tục phải cắt lọc vùng da chết, lấy phần da còn lành trên cơ thể để ghép trở lại.

Sau hàng loạt cuộc phẫu thuật, cơ thể bé Yến gần như không còn chỗ nào lành lặn. Lưng, bụng, chân tay, thậm chí cả khuôn mặt đều chằng chịt sẹo.

Hiện tại, bé chỉ ăn được cháo và uống sữa, hầu như phải nằm một chỗ. Mỗi lần muốn đi lại, ông bà phải dìu từng bước. Nhưng chỉ cần co chân, các vết sẹo căng cứng lại khiến bé đau đớn bật khóc.

Theo gia đình, chi phí điều trị cho bé Yến đến nay đã vượt quá 200 triệu đồng. Gia đình phải vay mượn khắp họ hàng, làng xóm nhưng hiện vẫn còn gánh khoản nợ hơn 100 triệu đồng.

Trong khi đó, hành trình chữa trị của cô bé vẫn chưa dừng lại. Sau đợt phẫu thuật này, bé cần tiếp tục điều trị sẹo, tập vật lý trị liệu để có hy vọng đi lại bình thường, cùng nhiều lần tái khám kéo dài.