Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, em Si Đức Mạnh (15 tuổi), trú tại Tiểu khu Mo 1, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La, là nhân vật trong bài viết: “Bố bệnh nặng, con gặp tai nạn, gia đình nghèo rất cần được sẻ chia”.

Số tiền 59.360.568 đồng bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ em Si Đức Mạnh bị tai nạn giao thông đã được trao tận tay gia đình

Vào một đêm đầu tháng 3/2025, trên đường từ Đông Anh về Sơn Tây (Hà Nội), Mạnh không may gặp tai nạn giao thông. Khi đó, em được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105 (Sơn Tây). Các bác sĩ chẩn đoán em bị chấn thương sọ não, đa chấn thương toàn thân, đặc biệt là chấn thương tầng sinh môn phức tạp, nên phải chuyển gấp đến Bệnh viện Việt Đức.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành hàng loạt ca phẫu thuật khẩn cấp, bao gồm: cắt lọc vết thương, tạo hậu môn nhân tạo đại tràng, dẫn lưu màng phổi phải, phẫu thuật cố định xương cánh tay trái và xương đùi trái.

Từ khi Mạnh nhập viện thực hiện nhiều ca phẫu thuật và điều trị, tổng chi phí mà gia đình anh Si Văn Tuấn (bố của Mạnh) lo liệu đã lên tới gần 200 triệu đồng. Trong đó, một nửa phải vay mượn từ họ hàng, nửa còn lại buộc anh Tuấn phải vay bên ngoài với lãi suất cao.

Trong lúc gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, may mắn em Mạnh nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ bạn đọc Báo VietNamNet. Số tiền 59.360.568 đồng đã được đại diện Báo VietNamNet phối hợp cùng phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Việt Đức trao tận tay gia đình em.

Chị Lò Thị Hướng (mẹ em Mạnh), cho biết, hiện Mạnh đã được xuất viện về nhà, tiếp tục điều trị phục hồi và tái khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ.

“Trong lúc gia đình lâm vào cảnh khó khăn nhất đã được mọi người giúp đỡ, chia sẻ, chúng tôi vô cùng biết ơn. Số tiền trên gia đình dùng để mua thuốc và thanh toán viện phí cho con,” chị Hướng xúc động nói.