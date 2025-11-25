Chị Mai Thị Duyên là nhân vật trong bài viết “Chồng mắc ung thư giai đoạn cuối, vợ một mình nuôi 3 con trong khốn khó”, đăng trên Báo VietNamNet ngày 12/11 vừa qua.

Đại diện báo VietNamNet trao số tiền 60.976.492 đồng, tấm lòng bạn đọc gửi tới gia đình chị Duyên

Gia đình chị Duyên thuộc diện khó khăn trong thôn. Chị và anh Mai Văn Thức (SN 1986) nên duyên vợ chồng từ năm 2011. Anh chị có 3 người con trai: con lớn 8 tuổi, con thứ hai 4 tuổi và bé út chưa tròn 1 tuổi.

Cuộc sống tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng hai vợ chồng luôn đồng lòng, chăm chỉ làm lụng, chắt chiu từng đồng để nuôi con và vun vén cho tổ ấm nhỏ. Trớ trêu thay, thời điểm chị Duyên sinh con thứ ba vào đầu năm 2025, cũng là lúc anh Thức phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối.

Từ ngày anh ngã bệnh, mọi gánh nặng kinh tế đều dồn lên vai chị Duyên. Một mình chị phải quán xuyến mọi việc: vừa chăm chồng bệnh nặng, vừa lo cho 3 đứa con thơ, lại phải tranh thủ đi làm thuê để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt và thuốc men cho chồng.

Thế nhưng, với mức lương chưa tới 7 triệu đồng/tháng, dù chị Duyên có tằn tiện đến đâu cũng không đủ trang trải, buộc phải vay mượn khắp nơi để có tiền mua thuốc cho chồng và lo cho 3 con nhỏ.

Cũng vì hoàn cảnh khốn khó, gia đình chị còn đang gánh khoản nợ làm nhà hơn 200 triệu đồng chưa biết bao giờ mới trả nổi, nên anh Thức quyết định không điều trị tại bệnh viện mà chỉ uống thuốc nam và thuốc giảm đau để cầm cự.

Thương hoàn cảnh của gia đình anh, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ anh số tiền 60.976.492 đồng. Tuy nhiên, ngày 19/11, sau gần 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, anh Thức đã trút hơi thở cuối cùng, để lại mẹ già và 3 con nhỏ. Nhìn các con ngây thơ hỏi bố, chị Duyên càng thêm quặn lòng nhưng vẫn phải gắng gượng để làm chỗ dựa cho các con.

Nhận được số tiền bạn đọc ủng hộ, chị Duyên xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bạn đọc Báo VietNamNet, các mạnh thường quân đã dang tay giúp đỡ gia đình lúc khó khăn.

“Nhờ có số tiền ủng hộ, tôi đã lo được đám tang cho chồng chu toàn. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ, tiếp sức cho gia đình tôi trong giai đoạn khó khăn này”, chị Duyên nghẹn ngào nói.