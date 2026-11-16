Chị Phạm Thị Điếp ở thôn Tân Thuỷ, xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị, là nhân vật trong bài viết: “Vợ mắc bệnh hiểm nghèo, chồng và 3 con thơ gánh khoản nợ 180 triệu đồng”.

Đón nhận món quà của bạn đọc, chị Điếp xúc động nói: “Số tiền này thực sự có ý nghĩa với gia đình tôi. Tôi sẽ dành dụm để chữa bệnh, trả bớt nợ và trang trải cuộc sống gia đình. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm và bạn đọc Báo VietNamNet đã quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn”.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với UBND xã Tân Mỹ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao số tiền 65.542.902 đồng, bạn đọc ủng hộ chị Phạm Thị Điếp. Ảnh: Hải Sâm

Như Báo VietNamNet đã thông tin, năm 2015, sau khi sinh con thứ hai, chị Điếp phát hiện mắc bệnh cường giáp, sau đó biến chứng suy tim. Đến tháng 5/2026, chị bất ngờ bị co giật, hôn mê.

Qua thăm khám tại Bệnh viện Trung ương Huế, các bác sĩ phát hiện chị mắc u màng não độ 2 và đã tiến hành phẫu thuật vào tháng 7/2026. Hiện chị vẫn phải uống thuốc, tái khám định kỳ và tiếp tục theo dõi để có hướng điều trị tiếp theo.

Chồng chị, anh Phan Thanh Sáng phải trở về từ Đài Loan (Trung Quốc) để chăm sóc vợ và 3 con nhỏ. Hiện anh làm thợ hồ, thu nhập khoảng 350.000 đồng/ngày, công việc không ổn định. Cả gia đình 5 người sống trong căn nhà thuê với giá 800.000 đồng/tháng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị cũng trao 25 triệu đồng do Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ gia đình chị Điếp. Ảnh: Hải Sâm

Chi phí điều trị kéo dài khiến gia đình phải vay mượn tổng cộng khoảng 180 triệu đồng. Trong khi đó, bệnh tình của chị Điếp chưa ổn định, các con còn nhỏ, bé út lại chậm phát triển, cuộc sống gia đình hết sức chật vật.

Ông Lê Ngọc Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ, cho biết, gia đình chị Điếp có hoàn cảnh rất khó khăn. Sự hỗ trợ của bạn đọc Báo VietNamNet và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị là nguồn động viên thiết thực, giúp chị có thêm điều kiện vượt qua nghịch cảnh.

Sau khi trao số tiền 65.542.902 đồng, nếu chị Điếp tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc, Báo VietNamNet sẽ kết chuyển đến gia đình.