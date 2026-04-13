Bé Nguyễn Kim Ngân (sinh 2017, trú tại thôn Đại Hải, xã Thạch Khê) sinh ra đã mắc bại não. Khi bé 3 tuổi, mẹ mang theo em gái bỏ đi, để bé ở lại cùng cha. Sau đó, cha bé cũng qua đời, để bé sống với ông bà nội đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động. Cuộc sống của bé vì vậy càng trở nên khó khăn, thiếu thốn.

Đại diện báo VietNamNet cùng lãnh đạo địa phương đã trao 72.098.504 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ bé Kim Ngân

Hiện bé Ngân phải phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc, trong khi sức khỏe và điều kiện của ông bà không đủ để đáp ứng nhu cầu chữa trị và sinh hoạt hàng ngày.

Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của bé Ngân thông qua bài viết: “Cha mất, mẹ bỏ đi, bé gái bại não nương nhờ ông bà già yếu”, nhiều bạn đọc và nhà hảo tâm đã giúp đỡ bé số tiền 72.098.504 đồng.

Trực tiếp nhận số tiền từ bạn đọc giúp đỡ, ông Nguyễn Đức Thiệp (ông nội bé Ngân) vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn tới đông đảo bạn đọc và các nhà hảo tâm đã dang tay giúp đỡ bé Ngân.

Ông Thiệp cho biết, “chúng tôi sẽ dùng số tiền này để chữa bệnh cho cháu. Hy vọng sức khỏe tốt hơn, tương lai của cháu sẽ đỡ vất vả hơn”.