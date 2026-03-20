Báo VietNamNet vừa kết chuyển số tiền 78.427.734 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ bé Đỗ Mai Anh (3 tuổi, ở tổ dân phố Quyết Tâm, phường Bạch Đằng, Thành phố Hải Phòng) - nhân vật trong bài viết: “Gia cảnh khó khăn, bé Mai Anh cần cộng đồng giúp đỡ để điều trị bệnh".

Tháng 1/2024, thấy con gái có những dấu hiệu bất thường, chị Nguyễn Thị Dịu đưa con đến Bệnh viện Quốc tế Sản nhi Hải Phòng khám. Kết quả xác định, Mai Anh bị bại não bẩm sinh.

Hoảng loạn và tuyệt vọng, chị Dịu vội đưa con đến bệnh viện tuyến Trung ương cấp cứu. Để duy trì sự sống cho con, chị phải cho bé uống thuốc chống động kinh đều đặn, đồng thời đưa con đi châm cứu, tập vật lý trị liệu.

Có ngày, Mai Anh phải chịu đựng từ 9 đến 10 cơn động kinh. Cơ thể bé nhỏ nhiều lần co giật, tím tái trong sự bất lực của người mẹ trẻ.

Là mẹ đơn thân, gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai chị Dịu. Trước khi con đổ bệnh, chị làm công nhân tại một khu công nghiệp gần nhà với thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng. Những lúc đi làm, chị nhờ mẹ mình ở nhà chăm sóc cháu. Nhưng từ ngày Mai Anh bệnh nặng, chị thường xuyên phải nghỉ việc để đưa con đến viện điều trị.

Cảm thương hoàn cảnh của bé Mai Anh, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ để bé có thêm điều kiện chữa bệnh. Số tiền số tiền 78.427.734 đồng của bạn đọc gửi về quỹ báo đã được chuyển đến gia đình chị Dịu.

Chị Dịu gửi lời cảm ơn Báo VietNamNet và bạn đọc đã chung tay giúp đỡ mẹ con chị lúc khó khăn hoạn nạn.

“Bác sĩ nói bệnh của con phải điều trị lâu dài. Hiện tại con vẫn thăm khám và điều trị theo lịch của bác sĩ”, chị Dịu chia sẻ thêm.