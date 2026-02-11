Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng là nhân vật trong bài viết: “Ước nguyện xót xa của bé gái lớp 8 chăm mẹ ung thư giai đoạn cuối”.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp UBND xã Đông Thuận trao số tiền 84.234.888 đồng của bạn đọc giúp đỡ bà Nguyễn Thị Thanh Hồng

Sinh ra tại xã Đông Thuận, bà Hồng lập gia đình với người cùng quê nhưng hôn nhân sớm tan vỡ, cuộc đời rẽ sang nhiều ngã rẽ lận đận. Để mưu sinh, bà từng rời quê lên TPHCM, ở nhờ nhà người quen, làm công việc chăm sóc cây xanh.

Khoảng năm 2010, bà Hồng quay về Cần Thơ làm thuê rồi kết hôn với ông Lê Thanh Bé Năm (ngụ ấp Đông Hiển A). Cuộc sống vợ chồng khởi đầu trong cảnh thiếu trước hụt sau. “Ngày theo chồng, tài sản chỉ là căn chòi hơn 10m² lợp lá, đến chiếc bát ăn cơm cũng không có, vợ chồng tôi phải đi làm mướn kiếm từng bữa”, bà Hồng kể. Năm 2012, bà sinh con gái Yến Nhi. Tuy nhiên, khi con đang học lớp 2, hôn nhân của bà tiếp tục đổ vỡ, bà một mình nuôi con trong cảnh chật vật.

Bi kịch ập đến vào tháng 1/2021 khi bà Hồng bị chẩn đoán mắc ung thư vú sau thời gian dài đau nhức, mệt mỏi. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật nhưng chi phí khoảng 20 triệu đồng vượt quá khả năng chi trả của gia đình, khiến bà đành buông xuôi. Hai mẹ con sau đó lên Đồng Nai nương nhờ người quen, song bệnh tình ngày càng chuyển biến nặng.

Đến tháng 11/2025, mẹ con bà Hồng trở về quê cũ. Căn nhà lá xiêu vẹo chỉ đủ đặt một chiếc giường, mưa gió là nơm nớp lo sập. Trước hoàn cảnh éo le, chính quyền địa phương cùng bà con lối xóm đã chung tay hỗ trợ, giúp mẹ con bà có chỗ che mưa nắng.

Xúc động khi nhận được sự sẻ chia từ Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm, bà Hồng gửi lời cảm ơn chân thành. “Đây là nguồn động viên rất lớn, giúp mẹ con tôi vơi bớt khó khăn, có thêm niềm tin để sống tiếp”, bà Hồng chia sẻ.