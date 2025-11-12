Đây là tấm lòng của bạn đọc Báo VietNamNet đã chia sẻ, ủng hộ gia đình chị Đoàn Thị Thu Hằng – nhân vật trong bài viết: "Đau lòng người phụ nữ 9 năm chưa một lần được nghe các con gọi ‘mẹ'".

Theo chị Hằng, ngoài số tiền 92.532.867 đồng, chị Hằng còn nhận được hơn 57 triệu đồng từ các bạn đọc gần xa và nhà hảo tâm gửi trực tiếp vào số tài khoản của chị.

Đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo địa phương trao số tiền 92.532.867 đồng, tấm lòng bạn đọc gửi tới gia đình chị Hằng

Gia đình chị Hằng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Con gái đầu lòng Nguyễn Đoàn Gia Hân (9 tuổi) chào đời khi chưa đủ tháng, bị suy hô hấp nặng. Khi mới 9 tháng tuổi, vợ chồng chị nhận tin dữ: bé bị bại não do thiếu oxy.

Suốt 5 năm ròng rã, anh chị vay mượn khắp nơi để đưa con đi ghép tế bào gốc, châm cứu, tập vật lý trị liệu, song kết quả không khả quan.

Với hy vọng có thêm niềm an ủi, chị Hằng sinh bé Nguyễn Đoàn An Nhiên (4 tuổi). Thế nhưng, bất hạnh một lần nữa ập đến. Khi mới 2 tháng tuổi, bé Nhiên có dấu hiệu tay chân cứng đờ. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Nhi Trung ương khiến trái tim người mẹ như vỡ vụn: con mắc bệnh Phenyl-ceton niệu kinh điển – căn bệnh hiếm gặp, không thể chữa trị.

Đến nay, dù Gia Hân đã 9 tuổi, còn An Nhiên 4 tuổi, cả hai vẫn như những đứa trẻ sơ sinh: không thể ngồi, không nói, không cười.

Từ ngày sinh con đầu lòng, chị Hằng phải ở nhà chăm con. Toàn bộ gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai chồng chị, anh Nguyễn Hữu Thắng (SN 1994). Để trang trải thuốc men, bỉm sữa và chi phí sinh hoạt cho cả gia đình, anh Thắng làm đủ nghề, từ chạy xe ôm, giao hàng đến phụ hồ, với thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, số tiền này chẳng khác nào muối bỏ bể.

Xúc động đón nhận tấm lòng của bạn đọc và các nhà hảo tâm, chị Hằng nghẹn ngào chia sẻ: “Ngay cả trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tới số tiền lớn như thế này. Tôi sẽ dùng số tiền này để cho con cấy tế bào gốc, dù biết hi vọng mong manh nhưng chỉ cần các con khỏe thêm một chút, ngủ ngon giấc là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc Báo VietNamNet đã hỗ trợ, tiếp sức cho mẹ con tôi trong thời gian qua”.