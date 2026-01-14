Tại lễ tổng kết chương trình, Zott Việt Nam đã trao 140.000 hũ sản phẩm vào Quỹ dinh dưỡng “Zott Monte, Cùng bé lớn khôn”. Theo kế hoạch, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam sẽ phối hợp phân bổ đến 4.113 trẻ em tại 11 trường mầm non trên địa bàn tỉnh và triển khai các đợt trao tặng kéo dài đến tháng 2/2026.

Các đại biểu cùng các em nhỏ nhận quà tại chương trình.

Ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (bên trái) tiếp nhận 140.000 hũ sản phẩm thành quả gây quỹ của chương trình Quỹ dinh dưỡng.

Bên cạnh hoạt động trao quỹ, chương trình năm nay còn tổ chức “Lớp học dinh dưỡng - NuClass” dành cho các mẹ, giáo viên mầm non và nhân viên nuôi dưỡng địa phương. Nội dung lớp học được thiết kế dựa trên điều kiện sinh hoạt địa phương, tập trung vào những kiến thức dinh dưỡng cần thiết, dễ áp dụng trong bữa ăn hằng ngày của trẻ.

Các đại biểu, các cô và các cặp mẹ con cùng tham dự lớp học dinh dưỡng .

Trong khuôn khổ chương trình, các mẹ và các cô còn trực tiếp thực hành chế biến một bữa ăn nhẹ giàu dinh dưỡng từ những nguyên liệu quen thuộc, giúp kiến thức không chỉ dừng ở lý thuyết mà có thể ứng dụng vào thực tế.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình gây Quỹ dinh dưỡng “Zott Monte, Cùng bé lớn khôn” 2025 là một phần trong chuỗi hoạt động hợp tác chiến lược giữa Zott Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam. Chỉ sau 24 ngày phát động (từ 3/12/2025 - 26/12/2025), chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt với hơn 70.000 nghìn lượt chia sẻ và 53.000 lượt tương tác trên mạng xã hội. Mỗi lượt chia sẻ không chỉ đóng góp 1 hũ sản phẩm dinh dưỡng, mà còn là lời động viên đầy yêu thương gửi đến các em nhỏ vùng cao.

Trong năm 2025, Zott Việt Nam vinh dự nhận Thư Cảm ơn từ Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, ghi nhận những đóng góp cho các hoạt động vì cộng đồng. Theo đại diện Zott Monte, những kết quả đạt được của chiến dịch 2025 sẽ là động lực to lớn để doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực trên hành trình mang nguồn dinh dưỡng và tình yêu thương đến với trẻ em tại nhiều địa phương khó khăn khác trong những năm tiếp theo.

(Nguồn: Zott Việt Nam)