Chiều 13/6, hai trận đấu thuộc VCK giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2026 diễn ra trên sân Quy Nhơn (Gia Lai), qua đó xác định hai đội bóng đầu tiên giành quyền thăng hạng lên giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27 là Trẻ Hà Nội và Huế. Đồng thời, với chiến thắng tại vòng đấu này, hai đội cũng xếp đồng hạng Nhất giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2026.

Trẻ Hà Nội có thắng ngược 3-1. Ảnh: VFF

Trẻ Hà Nội chạm trán Trường Giang Gia Định trong cuộc cạnh tranh tấm vé thăng hạng đầu tiên. Dù được đánh giá cao hơn, đội bóng trẻ Thủ đô lại là bên phải nhận bàn thua trước, nhưng sau đó ghi 3 bàn để thắng ngược 3-1, qua đó trở thành đội đầu tiên giành quyền thăng hạng lên giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27.

Tấm vé lên hạng Nhất thuộc về Huế. Ảnh: VFF

Trong khi đó, Huế đối đầu Lâm Đồng ở cuộc cạnh tranh tấm vé thăng hạng thứ hai. Với chiến thắng thuyết phục 3-0, Huế chính thức trở lại giải hạng Nhất quốc gia chỉ sau một mùa giải xuống hạng.

Suất thăng hạng còn lại được xác định sau trận play-off giữa Trường Giang Gia Định và Lâm Đồng, diễn ra lúc 16h00 ngày 16/6 trên sân Quy Nhơn.