Tác dụng của chuông gió trong phong thủy

Trong phong thủy nhà ở, chuông gió không đơn thuần là một món đồ trang trí tạo ra những âm thanh vui tai. Từ xa xưa, người Á Đông đã xem chuông gió như một vật phẩm phong thủy quan trọng, được nhiều người tin rằng có thể hỗ trợ hóa giải hung khí, cân bằng trường khí.

Tuy nhiên, không phải cứ treo chuông gió ở đâu cũng tốt. Nếu đặt sai vị trí, vật phẩm này có thể không phát huy được ý nghĩa phong thủy như mong muốn, thậm chí khiến không gian mất cân bằng.

Theo quan niệm phong thủy, "tĩnh là chết, động là sống". Những âm thanh rộn ràng từ chuông gió tạo ra gợi nên "sự sống" cho ngôi nhà, báo hiệu điềm lành đang đến.

Về mặt năng lượng, chuông gió có hai tác dụng chính: hóa giải vận xui, xua đuổi tà khí và thu hút tài lộc, may mắn.

Chuông gió treo ở cửa chính hoặc cửa sổ giúp thanh lọc luồng khí vào nhà, ngăn năng lượng tiêu cực và thu hút vận may. Ảnh: Baidu

Tuy nhiên, chuông gió là vật phẩm hoạt động hoàn toàn dựa vào sức gió. Treo chuông ở nơi thoáng gió, có ánh sáng mặt trời chiếu vào lúc dương khí thịnh nhất thì chuông mới phát huy tối đa công năng.

Ngược lại, chuông bị treo ở nơi kín gió, bí bách sẽ không thể rung động, từ đó mất đi ý nghĩa phong thủy.

Những vị trí nên treo chuông gió

Cửa chính là vị trí quan trọng hàng đầu để treo chuông gió. Đây là nơi thu nạp mọi luồng khí vào nhà, bao gồm cả khí tốt và khí xấu.

Treo chuông gió tại đây sẽ giúp thanh lọc các luồng khí đi qua, ngăn chặn năng lượng tiêu cực và thu hút vận may vào cửa.

Với những căn nhà có cửa chính đối diện đường đi hoặc bị tòa nhà cao tầng chắn phía trước, chuông gió treo ở góc bên trái cửa chính sẽ giúp hóa giải phần nào sát khí.

Cửa sổ cũng là vị trí đáng cân nhắc. Dù không phải là lối vào chính, cửa sổ vẫn là nơi khí có thể xâm nhập vào nhà.

Đặc biệt với những căn nhà có cửa sổ đối diện thẳng sang cửa sổ nhà hàng xóm, treo chuông gió sẽ giúp giữ tài lộc không bị ảnh hưởng bởi nhà đối diện.

Khu vực cầu thang cũng là một lựa chọn tốt. Theo phong thủy, treo chuông gió bằng kim loại có 5, 6 hoặc 8 thanh ở cuối cầu thang thường được cho là giúp kích hoạt dòng khí tích cực, hỗ trợ tài vận.

Âm thanh chuông gió ở vị trí này còn giúp dòng khí lưu thông nhịp nhàng giữa các tầng, tránh hiện tượng khí bị dồn nén hoặc xung thẳng.

Chọn chuông gió có chất liệu và số thanh phù hợp với hướng nhà sẽ giúp vật phẩm phát huy tối đa công năng phong thủy. Ảnh: Baidu

Ngoài ra, góc Tây Nam của phòng khách là vị trí lý tưởng để treo chuông gió nhằm thu hút nhiều mối quan hệ tốt và giữ gìn tình cảm gia đình. Gia chủ nên chọn chuông gió 2 thanh hoặc 9 thanh, chất liệu gốm hoặc thủy tinh cho vị trí này.

Cách chọn chuông gió theo hướng nhà và bản mệnh

Để chuông gió phát huy tối đa tác dụng, gia chủ cần chọn chất liệu và số thanh phù hợp với hướng nhà. Nhà hướng Tây, Tây Bắc hoặc Bắc nên chọn chuông gió bằng kim loại.

Nhà hướng Đông và Đông Nam phù hợp với chuông gió bằng tre hoặc gỗ. Với nhà hướng Nam, gia chủ có thể ưu tiên chuông gió bằng gỗ, tre hoặc các chất liệu mang tính Mộc để hỗ trợ năng lượng Hỏa.

Về số thanh, chuông gió 5 thanh tượng trưng cho ngũ hành, thường dùng để ngăn chặn tà khí. Chuông gió 6 thanh hoặc 8 thanh lại được ưa chuộng để chiêu tài đón lộc.

Gia chủ cũng nên chọn chuông gió phù hợp với bản mệnh của mình: người mệnh Kim hợp chuông kim loại màu vàng, trắng; mệnh Mộc hợp chuông tre, gỗ; mệnh Thủy hợp chuông kim loại màu trắng hoặc xanh; mệnh Hỏa hợp chuông gió bằng tre, gỗ có gam đỏ, hồng, tím hoặc xanh lá; mệnh Thổ hợp chuông gốm, sứ, đá.

Những vị trí cấm kỵ cần tránh

Không phải không gian nào trong nhà cũng thích hợp để treo chuông gió.

Phòng ngủ là nơi cần sự yên tĩnh tuyệt đối để nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng. Âm thanh từ chuông gió có thể gây giật mình, mất ngủ hoặc tạo cảm giác bất an. Chỉ nên treo chuông gió trong phòng ngủ khi căn phòng phạm lỗi phong thủy nghiêm trọng cần hóa giải.

Nhà vệ sinh mang nhiều âm khí và uế khí. Treo chuông gió tại đây sẽ khiến những năng lượng không sạch sẽ này bị khuếch tán ra khắp nhà.

Tương tự, nhà bếp thuộc hành Hỏa, trong khi chuông gió thường mang năng lượng Kim hoặc Mộc. Sự xung khắc này có thể gây mất cân bằng năng lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc của gia đình.

Cuối cùng, gia chủ nên tránh treo chuông gió ở những vị trí kín gió, thiếu ánh sáng. Khi không có gió, chuông sẽ không phát ra âm thanh, khiến chuông khó phát huy hết ý nghĩa phong thủy. Những vị trí này còn dễ tích tụ năng lượng trì trệ, gây phản tác dụng.