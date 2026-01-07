Theo Orientaldaily, diễn viên Hà Gia Kính gần đây chia sẻ đoạn video nằm trên giường bệnh. Anh không tiết lộ cụ thể về tình trạng sức khỏe, chỉ biểu cảm đau đớn khi bác sĩ tiêm thuốc vào cánh tay.

Diễn viên Hà Gia Kính nhập viện thăm khám. Anh biểu cảm đau đớn khi bác sĩ tiêm thuốc.

Trước đó, nam diễn viên từng cho hay bản thân gặp 1 số vấn đề sức khỏe khi bước qua tuổi trung niên. Anh bị ho kéo dài, phải dùng thuốc đặc trị. Do tác dụng phụ của thuốc, tài tử cảm thấy huyết áp tăng cao, có biểu hiện đau đầu, chóng mặt.

Sau khi ngưng thuốc, Hà Gia Kính đến bệnh viện kiểm tra và may mắn các chỉ số đều ổn định. Ngoài ra, anh còn gặp triệu chứng bệnh về phổi..

Tài tử được khen phong độ so với tuổi thật.

Vài năm qua, Hà Gia Kính gần như rút lui khỏi giới giải trí để tập trung công việc kinh doanh. Anh không có dự án phim mới, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở vài sự kiện do bạn bè tổ chức. Dù vậy, tên tuổi của Hà Gia Kính vẫn được khán giả quan tâm rộng rãi.

Theo Sina, dù là một doanh nhân thành đạt, Hà Gia Kính có cuộc sống bình dị. Nam diễn viên thích đi du lịch, dành thời gian cho gia đình và thỉnh thoảng tụ tập ăn uống bên bạn bè.

Anh đặc biệt quan tâm đến sức khỏe, sắc vóc của mình và dành ít nhất 2 tiếng mỗi ngày trong phòng tập thể hình. Nam diễn viên còn chú trọng chế độ sinh hoạt, đồng thời luyện khí công và ăn chay.

Nhiều năm qua, nam diễn viên vui với đời độc thân và không có ý nghĩ sẽ lập gia đình. "Đời người không nên có quá nhiều vướng bận, cũng không nên suy nghĩ nhiều về danh lợi, được hay mất", anh nói.

Vai diễn "Triển Chiêu" kinh điển của Hà Gia Kính trên màn ảnh.

Hà Gia Kính sinh năm 1969, vào nghề từ năm 22 tuổi khi đầu quân cho đài ATV. Anh là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Hong Kong thập niên 1990. Tài tử khẳng định tên tuổi qua loạt phim như: Thư Kiếm Ân Cừu Lục, Thiếu niên Trương Tam Phong, Đại tướng quân... Đặc biệt, vai diễn Triển Chiêu trong bộ phim Bao Thanh Thiên (1993) là dấu son đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh.

Clip Hà Gia Kính trong vai diễn Triển Chiêu

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu