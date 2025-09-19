Công ty Brattle Group đã phân tích một thử nghiệm nhà máy điện ảo có thể là lớn nhất thế giới, với dung lượng lưu trữ 1 GWh, trong khuôn khổ đánh giá của chương trình cắt giảm phụ tải phân tán vào giờ cao điểm của California (Mỹ).

Sản xuất pin đã đạt quy mô hàng terawatt-giờ (TWh) mỗi năm - một tốc độ đáng kinh ngạc, có thể sớm hỗ trợ việc dự phòng nhiều ngày cho các hệ thống điện. Hiện tại, các hệ thống lắp đặt tại Mỹ vẫn còn cách xa mức cần thiết để dự phòng cho lưới điện. 80-90% số pin đó được sử dụng trong xe cộ hoặc hộ gia đình, hiếm khi được kết nối trực tiếp với lưới điện.

Tuy nhiên, sự mất cân đối này bắt đầu thay đổi. Chương trình Connected Solutions ở vùng đông bắc nước Mỹ đã kết nối hơn 70.000 pin dân dụng và thương mại, trong khi Trung Quốc đang xem xét một mạng lưới xe điện tích hợp lưới có quy mô gần 1 TWh.

Nếu Mỹ khai thác được 300 triệu xe chở khách, với dung lượng trung bình 100 kWh mỗi chiếc, thì tổng cộng sẽ có khoảng 30 TWh dung lượng lưu trữ di động. Dựa trên mức tiêu thụ điện hàng năm của Mỹ khoảng 4.300 TWh, con số này tương đương gần ba ngày điện dự phòng nằm ngay tại các lối vào nhà và bãi đỗ xe.

Lắp đặt điện mặt trời mái nhà cùng hệ thống BESS, các hộ gia đình có thể tham gia nhà máy điện ảo để bán điện trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: Pexels/Kindel Media

Các hệ thống pin lưu trữ dân dụng tại California được dự báo sẽ đạt gần 4 GW công suất vào khoảng giữa thập niên 2030. Với thời gian lưu trữ trung bình khoảng 2,5 giờ, điều này tương đương khoảng 10 GWh năng lượng dự trữ - một quy mô có thể so sánh với nhiều nhà máy điện khí.

Theo đó, các cơ quan quản lý của bang đã bắt đầu chú ý đến xu hướng này.

Chương trình Hỗ trợ Lưới Điện từ Người Tiêu Dùng (DSGS), được khởi động vào năm 2022, trả tiền cho các hộ gia đình để chia sẻ một phần dung lượng lưu trữ phía sau công tơ của họ trong những giờ giá điện cao hoặc khi xảy ra khẩn cấp.

Theo phân tích mới của Brattle Group trong báo cáo The Demand Side Grid Support Program: An Assessment of Scale and Value, DSGS đã ghi nhận 700 MW dung lượng pin - tương đương một nhà máy điện khí lớn - và có thể gần gấp đôi, đạt 1.300 MW vào năm 2028.

Mô hình của Brattle cho thấy trong giai đoạn 2025-2028, chương trình sẽ tiêu tốn khoảng 196 triệu USD nhưng mang lại lợi ích từ 223 đến 402 triệu USD, tạo ra khoản tiết kiệm ròng lên tới 206 triệu USD.

Các lợi ích này đến từ công suất và năng lượng cung cấp trong 35 “sự kiện năng lượng” có giá cao nhất trên lưới điện California. Nếu không có nguồn điện này, lưới sẽ buộc phải huy động các nhà máy điện khí chạy với giá đắt đỏ, lại gây ra phát thải cao.

Vào ngày 27/6 năm ngoái, khi xảy ra tình trạng khẩn cấp lưới điện giờ cao điểm, mạng lưới pin phân tán của Tesla Energy được kích hoạt. Chỉ trong 2 giờ, công suất phát tăng vọt từ 0 lên gần 70% tổng dung lượng đã đăng ký, cho thấy khả năng phản ứng cực nhanh của các hệ thống pin tại hộ gia đình.

Bắt đầu từ năm 2025, các sự kiện DSGS xác định sẽ được kích hoạt khi giá điện ngày hôm trước của Cơ quan Điều hành Hệ thống Độc lập California (CAISO) vượt 200 USD/MWh, hoặc khi xảy ra tình trạng khẩn cấp trên toàn hệ thống.

Theo đó, các hộ gia đình tham gia sẽ nhận được khoản thanh toán công suất hằng năm từ 62,1-82,8 USD cho mỗi kilowatt, dựa trên dung lượng thực tế mà họ cung cấp cho lưới điện. Khoảng 90% tổng chi phí chương trình là các khoản thanh toán cho người tham gia, phần còn lại dành cho công tác quản lý.

Tổng cộng, Brattle Group ước tính 178 triệu USD thanh toán cho các hộ gia đình sẽ bù đắp 220-399 triệu USD, nếu không sẽ chảy vào tay các nhà vận hành nhà máy điện khí.

Ngày 29/7 vừa qua, California đã thực hiện thử nghiệm nhà máy điện ảo lớn nhất của mình, thậm chí có thể là lớn nhất thế giới. Hơn 100.000 pin phân tán đã duy trì công suất trung bình 539 MW trong vòng 2 giờ. Các thiết bị Tesla cung cấp 459 MW và các nhà sản xuất khác 81 MW. Sunrun quản lý 68% đội hình, Tesla Energy quản lý thêm 174 MW, phần còn lại được phân bổ cho các nhà tổng hợp nhỏ hơn.

Tổng công suất kết hợp đã giảm khoảng 1,9% nhu cầu giờ cao điểm của California trong sự kiện này. Đây là phần công suất thường được cung cấp bởi các nhà máy điện khí dự phòng giờ cao điểm, vốn thường có chi phí vài trăm USD cho mỗi MWh và đôi khi lên tới hàng nghìn USD, so với mức giá bán buôn trung bình chỉ từ 20-80 USD/MWh.

Trước đó, các nhà máy điện ảo đầu tiên được Sonnen triển khai vào năm 2018 tại Đức, và sau đó được công nhận tại Mỹ khi Cơ quan Điều hành Hệ thống Độc lập New England phê duyệt cơ sở 5 MW của Sunrun.