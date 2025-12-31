Bộ Dân tộc & Tôn giáo triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin CSDL Tôn giáo. Ảnh: VA

Đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, đồng thời đặt nền móng cho việc hình thành hệ thống dữ liệu chuyên ngành tập trung, thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách trong giai đoạn mới.

Xác định dữ liệu là nền tảng cốt lõi, đóng vai trò then chốt trong đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành và quản lý, bám sát các định hướng lớn của Trung ương và Chính phủ, trọng tâm là Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ, cùng các quy định pháp luật hiện hành như Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và văn bản hướng dẫn, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ cùng các doanh nghiệp đồng hành, trong đó có Tập đoàn FPT, đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng CSDL Tôn giáo đáp ứng các yêu cầu của Trung ương theo tiêu chí “Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” trong toàn quốc.

Thực tiễn cho thấy, trước khi có hệ thống này, CSDL chuyên ngành về Tôn giáo chưa được xây dựng một cách tập trung, đồng bộ; dữ liệu còn phân tán tại nhiều đơn vị; hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống an toàn thông tin mới chỉ đạt cấp độ 02; nguồn nhân lực công nghệ thông tin còn hạn chế. Những tồn tại này gây khó khăn trong việc tổng hợp, phân tích thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách.

Hệ thống thông tin CSDL Tôn giáo được xây dựng nhằm khắc phục căn bản những hạn chế nêu trên, hướng tới quản lý tập trung dữ liệu trên phạm vi toàn quốc; từ đó góp phần hình thành một nền tảng dữ liệu tập trung do Ban Tôn giáo Chính phủ quản lý, vận hành, bảo đảm tính thống nhất, chính xác, an toàn và bảo mật.

Hệ thống cho phép số hóa, chuẩn hóa và tích hợp các nhóm thông tin phục vụ quản lý nhà nước về Tôn giáo, đồng thời hỗ trợ tổng hợp, thống kê, trực quan hóa dữ liệu, phục vụ quản lý tập trung, liên thông trên phạm vi toàn quốc; đồng thời, Hệ thống thông tin CSDL Tôn giáo cũng được định hướng phát triển theo kiến trúc mở, có khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin khác của Bộ và với CSDL quốc gia về dân cư theo Đề án 06 của Chính phủ.

Việc kết nối này góp phần bảo đảm tính đồng bộ của dữ liệu, hỗ trợ “làm sạch” thông tin, đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo.

Bên cạnh đó, hệ thống còn hướng tới mục tiêu minh bạch hóa thông tin, cung cấp dữ liệu chính thống về tổ chức tôn giáo, cơ sở thờ tự và hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu của các đơn vị chuyên môn và lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và đối ngoại.

Ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cho biết: “Việc xây dựng CSDL Tôn giáo là nhiệm vụ khó, khối lượng công việc nhiều và thời gian thì vô cùng thách thức, song với sự đồng hành của Tập đoàn FPT và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chuyên môn của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, hệ thống đã được triển khai đúng tiến độ theo yêu cầu của Trung ương, bảo đảm chất lượng. Việc chính thức triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin CSDL Tôn giáo vừa mang ý nghĩa chuyên môn, vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặt nền tảng để từng bước Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ DT&TG xây dựng đầy đủ 100% CSDL Tôn giáo thống nhất trên phạm vi toàn quốc trong thời gian tới”.

Ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ nhận định, việc xây dựng CSDL với khối lượng lớn, thời gian ngắn là nhiệm vụ đầy thách thức với Ban Tôn giáo Chính phủ và FPT.

Trước đó, ngày 9/12/2025, Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành Thông báo mời các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia nghiên cứu, đề xuất giải pháp và triển khai thử nghiệm nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tôn giáo”.

Trên cơ sở các đề xuất tiếp nhận, Tập đoàn FPT được phê duyệt là đơn vị thực hiện thử nghiệm. Sau khi được phê duyệt, Ban Tôn giáo Chính phủ đã phối hợp với Tập đoàn FPT triển khai xây dựng giải pháp và trình diễn các phiên bản thử nghiệm của Hệ thống thông tin CSDL Tôn giáo trong thời gian thần tốc.

Qua quá trình làm việc, lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá hệ thống được xây dựng bài bản, đáp ứng yêu cầu quản lý, giao diện trực quan và bố trí khoa học; đồng thời, đề xuất bổ sung một số nội dung thống kê, hiển thị trên bản đồ.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng Giám đốc FPT IS bày tỏ: “Với kinh nghiệm tư vấn và triển khai chiến lược chuyển đổi số, chiến lược dữ liệu cho nhiều bộ, ngành, FPT được đồng hành cùng Bộ DT&TG xuyên suốt quá trình từ khảo sát toàn diện hiện trạng, xây dựng và hoàn thiện chiến lược chuyển đổi số, chiến lược xây dựng cơ sở dữ liệu của Bộ. Việc triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin CSDL Tôn giáo là kết quả cụ thể, mang tính tiên phong, hiện thực hóa các định hướng chiến lược đã được Bộ phê duyệt và ban hành. Trong thời gian tới, FPT cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ và Ban Tôn giáo Chính phủ để hoàn thiện Hệ thống thông tin CSDL Tôn giáo nói riêng và các hoạt động chuyển đổi số nói chung”.

Việc công bố triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin CSDL Tôn giáo thể hiện quyết tâm của Bộ DT&TG trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy dữ liệu làm nền tảng cho quản lý hiện đại, hiệu quả và minh bạch.

Đây không chỉ là bước đi cụ thể trong lộ trình xây dựng Chính phủ số của Bộ, mà còn là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới và góp phần đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền tự do tôn giáo của người dân.