Chiều 18/9 giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể thứ nhất Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46).

Phiên họp do Chủ tịch Hạ viện Malaysia, Chủ tịch AIPA-46 Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul chủ trì với sự tham dự của đại biểu các Quốc hội/Nghị viện thành viên, quan sát viên, các khách mời và tổ chức đối tác của AIPA.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu khai mạc Phiên toàn thể, Chủ tịch Hạ viện Malaysia, với tư cách Chủ tịch AIPA-46, nhấn mạnh ưu tiên xây dựng Cộng đồng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gắn kết, tự cường, bao trùm và bền vững.

Chủ tịch AIPA-46 đề cao tầm quan trọng của việc tăng cường các hoạt động lập pháp ở cấp quốc gia nhằm hài hòa hóa luật pháp quốc gia với các cam kết khu vực, tạo điều kiện triển khai hiệu quả các kế hoạch và ưu tiên hợp tác ASEAN, tranh thủ các cơ hội và phát huy tiềm năng của ASEAN cho phát triển, nhất là về kinh tế số, tài chính bền vững, chuyển đổi xanh, an ninh lương thực, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo đảm an sinh xã hội.

Quốc hội/Nghị viện các nước thành viên AIPA cần đồng hành, tham gia tích cực cùng chính phủ các nước hiện thực hóa các cam kết cấp cao và nghị quyết của AIPA thành những hành động cụ thể, đem lại kết quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, AIPA cũng cần củng cố, mở rộng quan hệ và hợp tác với các đối tác, góp phần vào việc tăng cường hiểu biết, hữu nghị, tin cậy vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Thảo luận tại Phiên toàn thể, Trưởng đoàn các Quốc hội/Nghị viện thành viên AIPA tiếp tục khẳng định ủng hộ chủ đề của AIPA-46 “Quốc hội ở tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững," nhấn mạnh bao trùm và bền vững vừa là mục tiêu, vừa là thước đo cho sự phát triển của ASEAN trong thời gian tới.

Các nước đề cao vai trò, trách nhiệm của AIPA trong việc tham gia triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược đi kèm, bảo đảm đóng góp vào mục tiêu bao trùm và bền vững ở khu vực. Trong đó, các nước chia sẻ tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác, phối hợp giữa kênh lập pháp và hành pháp, bảo đảm gắn kết giữa các chiến lược, kế hoạch hợp tác khu vực với chương trình, mục tiêu phát triển quốc gia; hỗ trợ biến các cam kết thành hành động trên thực tế; hỗ trợ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, nhất là khai thác những động lực tăng trưởng mới như đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ; tăng cường hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, đồng thời ứng phó hiệu quả với những thách thức như biến đổi khí hậu, thiên tai…

Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều biến động, thách thức, các nước tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định ở khu vực trên cơ sở giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Đại diện các Nghị viện quan sát viên, khách mời, tổ chức đối tác đều phát biểu đánh giá cao vai trò của AIPA trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác ở khu vực; khẳng định ủng hộ và cam kết hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, đồng thời đề xuất nhiều phương hướng, biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác với AIPA và cả ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Timor Leste bày tỏ cảm ơn ASEAN đã quyết định kết nạp Timor Leste vào gia đình ASEAN, khẳng định Timor Leste nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của một nước thành viên và sẽ làm hết sức mình đóng góp cho đoàn kết và sự phát triển của ASEAN.

Phát biểu tại Phiên toàn thể, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực và những kết quả của Malaysia trong việc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch AIPA-46 và Chủ tịch ASEAN 2025.

Khẳng định ủng hộ chủ đề của Đại hội đồng AIPA-46: “Quốc hội ở tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững," Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh AIPA cùng các Quốc hội/Nghị viện thành viên đang phát huy vai trò tiên phong trong việc xây dựng một tương lai của những cơ hội phát triển đồng đều và thịnh vượng chung cho mọi người dân ASEAN.

Đồng hành với ASEAN trong mọi chặng đường phát triển, AIPA đã có những đóng góp quan trọng, hỗ trợ các Chính phủ đưa thỏa thuận, cam kết hợp tác khu vực vào triển khai, tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi và bảo đảm tiếng nói của người dân được phản ánh trong các quyết sách của ASEAN.

Đại biểu dự Phiên toàn thể thứ nhất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, Chủ tịch Quốc hội đã đề xuất 3 lĩnh vực ưu tiên quan trọng mà AIPA cần tập trung trong thời gian tới.

Thứ nhất, AIPA cần phát huy vai trò trong thúc đẩy hợp tác khu vực hiệu quả hơn nữa; trong đó tăng cường vai trò cầu nối, khuyến khích và tạo điều kiện cho các tầng lớp xã hội, chủ thể tham gia, đóng góp tích cực vào việc triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; đi đầu trong xây dựng thể chế, chính sách để giúp các cam kết, thỏa thuận khu vực đi vào triển khai trên thực tế, nhất là trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…

Thứ hai, AIPA cần tích cực tham gia củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn nữa cho hợp tác khu vực, thông qua khuyến khích, xây dựng, triển khai các hoạt động nuôi dưỡng và lan tỏa ý thức, bản sắc cộng đồng, tăng cường truyền thông, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi…

Thứ ba, AIPA cần tích cực mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối ngoại, qua đó giúp củng cố vai trò của ASEAN là một trung tâm trong mạng lưới liên kết, hợp tác ở khu vực cũng như toàn cầu.

Nhấn mạnh 2025 là năm có nhiều kỷ niệm ý nghĩa, trong đó có kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và tham gia AIPA, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam tiếp tục sát cánh với AIPA để biến tầm nhìn và khát vọng của ASEAN thành hiện thực, xây dựng một Cộng đồng phát triển bao trùm, bền vững, tự cường, sáng tạo, năng động và thực sự lấy người dân làm trung tâm.

