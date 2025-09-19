Chủ tịch Hạ viện Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Malaysia đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chuyến thăm góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia cũng như đóng góp quan trọng cho thành công Đại hội đồng liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46).

Chủ tịch Hạ viện Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam trong chuyến thăm tháng 10/2024.

Chủ tịch Hạ viện Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quốc hội

Malaysia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và AIPA diễn ra đúng thời điểm ASEAN kỷ niệm 10 năm thành lập Cộng đồng ASEAN và chuẩn bị bước sang giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA.

Việt Nam sẽ ủng hộ Malaysia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 và Chủ tịch AIPA-46 nhằm xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất và giữ vai trò trung tâm trong khu vực.

Hai bên hài lòng trước những bước phát triển tích cực và thực chất quan hệ hai nước, đặc biệt là dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Malaysia hồi tháng 11/2024.

Hai nước cần tạo thuận lợi hơn cho kinh tế, thương mại và đầu tư nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 18 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn, trong đó chú trọng lĩnh vực tiềm năng như Halal, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, chuyển đổi số, nông nghiệp, du lịch, giáo dục đào tạo.

Hai bên đẩy mạnh hợp tác biển, phối hợp hiệu quả trong việc xử lý hoạt động khai thác trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU), tạo điều kiện để Liên minh châu Âu (EU) sớm gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, để không chỉ vun đắp cho tình hữu nghị hai nước mà còn vì cộng đồng ASEAN.

Hai lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên kênh nghị viện; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các nội hàm, lĩnh vực hợp tác mới trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Hai bên đẩy mạnh hợp tác giám sát việc thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Chính phủ hai nước.

Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Malaysia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn đa phương như AIPA, Liên minh Nghị viện thế giới, Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương...

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Malaysia Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah.

Chủ tịch Thượng viện Malaysia nhiệt liệt chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đánh giá chuyến thăm là dấu mốc quan trọng.

Chủ tịch Thượng viện Malaysia Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quốc hội

Việc Chủ tịch Quốc hội tham dự AIPA-46 thể hiện cam kết của Việt Nam cùng Nghị viện các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng ASEAN “Bền vững và Bao trùm”, đoàn kết, tự cường, tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng và mong muốn triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Malaysia, nhằm đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào việc xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, vững mạnh.

Việt Nam ủng hộ chủ đề “Bền vững và Bao trùm” của năm ASEAN 2025, phối hợp chặt chẽ với Malaysia - Chủ tịch ASEAN 2025, Chủ tịch AIPA-46 và các nước thành viên triển khai các ưu tiên đề ra.

Hai bên cũng trao đổi về công tác xây dựng luật pháp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin về việc sửa đổi Hiến pháp, xây dựng pháp luật, công cuộc tinh giản bộ máy, sáp nhập tỉnh và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hai bên đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và gắn kết chặt chẽ giữa hai nước trong hơn 50 năm qua, trong đó đã nâng cấp quan hệ.

Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều biến động, hai bên nhất trí tiếp tục ủng hộ và nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy triển khai phương hướng hợp tác.

Trong đó, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tháo gỡ một số điểm nghẽn về pháp luật để tạo điều kiện cho nhà đầu tư Malaysia tăng cường đầu tư tại Việt Nam, phát triển công nghiệp Halal cũng như phối hợp giải quyết vấn đề khai thác trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU), tăng cường giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Malaysia tham quan trụ sở làm việc của Thượng viện Malaysia. Ảnh: Quốc hội

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước thông qua đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Malaysia tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Malaysia cũng như đối xử với tàu cá và ngư dân Việt Nam trên tinh thần nhân đạo.

Hai bên nhất trí cùng các nước ASEAN xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là trong vấn đề Biển Đông...