Thông tin trên được ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nêu ra, tại Lễ kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và 50 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA), chiều 11/10.

Theo đại diện lãnh đạo thành phố, sau 50 năm hình thành và phát triển từ Ban Liên lạc Công thương, đến nay, HUBA đã trở thành tổ chức quy tụ rộng rãi, đại diện tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp thành phố, đồng hành cùng chính quyền trong cải cách hành chính, xúc tiến thương mại – đầu tư, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch thành phố biểu dương các doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu đã có thành tích kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững. Họ là những đại diện ưu tú, đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Hà cho biết, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 8,5% và thu ngân sách khoảng 520.000 tỷ đồng. Thành phố sẽ đẩy mạnh đầu tư công, thu hút nguồn lực xã hội, phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, thành phố xác định các nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó, cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò then chốt.

Cụ thể, TPHCM tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; tăng tính minh bạch, cắt giảm chi phí không chính thức và thời gian thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, địa phương tập trung rà soát, tháo gỡ các dự án tồn đọng, đặc biệt là những dự án lớn đang bị ách tắc về thủ tục đất đai, đầu tư, xây dựng … Thành phố sẽ vận dụng linh hoạt các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội để giải quyết dứt điểm những điểm nghẽn của sự phát triển.

Ngoài ra, TPHCM tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, trước mắt, tập trung giải ngân đầu tư công để dẫn dắt, sau đó là huy động đầu tư tư nhân, phát triển khối doanh nghiệp nhà nước.

Phó Chủ tịch thành phố khẳng định, trong quá trình triển khai các giải pháp trên, chính quyền TPHCM sẽ luôn đồng hành, lắng nghe, tiếp thu phản ánh từ phía doanh nghiệp. Cơ quan quản lý Nhà nước cải cách hành chính, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM (trái) và Chủ tịch HUBA, ông Nguyễn Ngọc Hòa khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tại sự kiện. Ảnh: Trần Chung

Nhân dịp này, UBND TPHCM đã trao tặng bằng khen cho 41 doanh nghiệp và 45 doanh nhân tiêu biểu. Cùng với đó, 109 sản phẩm và 56 dịch vụ được chọn từ 105 doanh nghiệp cũng được tôn vinh.

Theo Chủ tịch HUBA – ông Nguyễn Ngọc Hoà, tổng doanh thu từ sản phẩm, dịch vụ được công nhận nêu trên đã có đóng góp lớn cho nền kinh tế và giải quyết việc làm cho số lượng lớn lao động.

Ông cho rằng, kết quả này có được nhờ tinh thần tự chủ, sáng tạo và nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp thành phố trong việc đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tối ưu hóa quy trình sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Hiệp hội Doanh nghiệp TPCHM (HUBA) hiện có 58 hội doanh nghiệp thành viên và hơn 17.000 hội viên (trong đó 99% là doanh nghiệp tư nhân). Các doanh nghiệp trong HUBA đóng góp hơn 51% GRDP của TPHCM, tạo việc làm cho hàng triệu lao động và đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội hằng năm.