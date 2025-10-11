Đợt cao điểm này được thực hiện từ ngày 11/10 cho đến khi có chỉ đạo mới, với mục tiêu xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy.

Lực lượng CSGT sẽ huy động tối đa phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để triển khai đồng bộ các biện pháp công tác.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ được thực hiện trên tất cả các tuyến, địa bàn, nhưng tập trung vào khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn, quán nhậu, karaoke, quán bar. Các tuyến đường trọng điểm, liên thông giữa các khu công nghiệp và khu dân cư cũng là địa bàn trọng tâm.

CSGT TPHCM kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn với với phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Ảnh: Linh An

Đặc biệt, CSGT sẽ kiểm tra, xử lý vi phạm liên tục trong ngày, tăng cường mạnh mẽ trong các khung giờ cao điểm, từ 12h đến 24h.

Phòng CSGT cũng lưu ý tăng cường kiểm tra vào các ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ và thời điểm công nhân, người lao động nhận lương (thường từ ngày 10 đến ngày 20 hằng tháng), vì đây là giai đoạn thường phát sinh nhiều vi phạm nồng độ cồn và tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao.

Việc tuần tra sẽ áp dụng phương thức công khai kết hợp hóa trang, cơ động kết hợp với kiểm soát tại một điểm, đảm bảo khép kín địa bàn.

Song song với việc xử lý nghiêm, Phòng CSGT cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức người dân.

CSGT TPHCM phối hợp với Công an xã, phường và các lực lượng khác xử lý nghiêm vấn nạn tài xế sử dụng ma tuý. Ảnh: Linh An

Lực lượng chức năng phối hợp với Công an xã, phường vận động các nhà hàng, quán ăn, quán nhậu (kể cả quán "cóc", vỉa hè) ký cam kết không để khách đã uống rượu, bia, sử dụng chất kích thích điều khiển phương tiện.

Đáng chú ý, Phòng CSGT cho biết sẽ ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyên truyền trực tuyến, xây dựng các clip ngắn, sinh động về tác hại của việc lái xe khi say xỉn, đồng thời đăng tải rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok... nhằm lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu, bia – không lái xe”.

Phòng CSGT quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm quy trình công tác, điều lệnh CAND, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với người dân. Việc xử lý vi phạm phải đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng, nghiêm cấm can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm TT ATGT.