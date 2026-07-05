TPHCM:

Sáng nay (5/7), các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM đang phối hợp với Công an phường Tây Nam, các đơn vị liên quan tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Nạn nhân là một thiếu nữ 16 tuổi, tạm trú tại phường Tây Nam, TPHCM (thuộc khu vực tỉnh Bình Dương cũ).

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ thiếu nữ bị sát hại. Ảnh: T.H

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, Công an phường Tây Nam nhận tin báo xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản. Tiến hành xác minh tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân nữ đã tử vong trên nền phòng trọ, cơ thể có nhiều vết thương.

Qua trích xuất camera và lời khai của nhân chứng, công an xác định nạn nhân bị một người đàn ông sát hại, cướp tài sản rồi rời khỏi hiện trường bằng xe máy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong sáng cùng ngày, cơ quan điều tra đã xác định được danh tính nghi phạm và tiến hành bắt giữ.

Khu vực người phụ nữ bị tấn công, cướp tài sản ở phường Thủ Dầu Một. Ảnh: T.T

Cũng trong sáng nay, một người phụ nữ cũng được phát hiện nằm bất động tại một bãi cỏ ven đường trên địa bàn phường Thủ Dầu Một, trên người có nhiều vết thương. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo một số nhân chứng, nạn nhân bị một người đàn ông tấn công trong đêm, sau đó cướp tài sản rồi tẩu thoát.