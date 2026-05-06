Ngày 5/5, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vy Văn Linh (SN 1988, Giám đốc Công ty TNHH Trang trí nội thất ghế nệm Thủy Mộc Phát) và Trần Thị Hiên (SN 1988, vợ của Linh, kế toán công ty) để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Các quyết định tố tụng đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Hai bị can bị điều tra theo khoản 2, Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Công an TPHCM bắt tạm giam vợ chồng Vy Văn Linh. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ vụ án, qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý cư trú của người nước ngoài, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM phối hợp với công an địa phương phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn tại một căn hộ trên đường DH604, khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa.

Tối 28/11/2025, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính đột xuất căn hộ này và phát hiện 11 người mang quốc tịch Bangladesh đang lưu trú bên trong.

Tại thời điểm kiểm tra, nhóm người nước ngoài không có thông tin khai báo tạm trú, đồng thời không xuất trình được hộ chiếu hoặc thị thực theo yêu cầu. Qua đối chiếu dữ liệu, cơ quan chức năng xác định có 10/11 người đã quá hạn tạm trú tại Việt Nam.

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM xác định Vy Văn Linh và Trần Thị Hiên là những người đứng ra tổ chức cho nhóm người này ở lại Việt Nam trái phép.

Theo cơ quan điều tra, dù biết rõ 10 người đã hết hạn thị thực, nhưng vì vụ lợi, Linh và Hiên vẫn bố trí nơi ở, sắp xếp phương tiện đưa đón hằng ngày đến nơi làm việc. Hai bị can đồng thời thuê và trả lương cho 11 người này để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Trang trí nội thất ghế nệm Thủy Mộc Phát.

Công an xác định hành vi của vợ chồng Vy Văn Linh có dấu hiệu của tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TPHCM khuyến cáo các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp cần nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài nhằm bảo đảm an ninh trật tự.

Đối với doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài, cơ quan công an đề nghị phải thực hiện đầy đủ các thủ tục mời, bảo lãnh, cấp thị thực và giấy phép lao động theo quy định. Người dân khi phát hiện người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm quy định về xuất nhập cảnh cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.