Chiều 31/12, Công an phường Hạnh Thông phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, điều tra vụ phát hiện nam thanh niên tử vong tại công viên Trần Thị Nghỉ.

Hiện trường vụ phát hiện nam thanh niên tử vong. Ảnh: HC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, người dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất động tại khu vực tiểu cảnh trong công viên Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông. Lại gần kiểm tra, họ nhận thấy nam thanh niên đã tử vong nên hô hoán và trình báo cơ quan chức năng.

Đến 15h30, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Thi thể nam thanh niên được đưa về nhà xác để phục vụ công tác giám định pháp y, xác định danh tính cũng như nguyên nhân tử vong.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.