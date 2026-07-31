Ngày 15/7, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng các cục nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập bắt giữ 26 đối tượng, tiến hành khám xét khẩn cấp 11 địa điểm tại TPHCM, TP Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 50 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 iPad, 10.000 USD, 20 triệu đồng tiền mặt, 20 quyển sổ ghi chép cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề và cá độ bóng đá.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Phạm Tuấn Anh, Lý Hoàng Oanh, Vũ Quang Minh. Ảnh: BCA

Cơ quan điều tra xác định Vũ Quang Minh là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành hệ thống cá độ bóng đá qua website Bong88.com. Đồng hành cùng Minh là Lý Hoàng Oanh (tức Oanh ''Socola''), người giữ vai trò quản lý hoạt động mua bán số lô, số đề và điều hành hệ thống đại lý nhiều cấp.

Để đối phó với cơ quan chức năng, đường dây này vận hành theo mô hình khép kín và triệt để lợi dụng công nghệ cao. Oanh cùng đồng bọn xây dựng các nhóm Telegram tích hợp Bot "HP79..." để tự động nhận phơi số đề và tính toán kết quả thắng, thua.

Đồng thời, Nguyễn Minh Thiện trực tiếp quản trị website riêng để tạo công cụ hỗ trợ tổng hợp dữ liệu; Đ.P.S. chịu trách nhiệm phân chia tài khoản cho các đại lý.

Các đối tượng còn sử dụng SIM rác, tài khoản ngân hàng và ví điện tử đứng tên người khác để giao dịch nhằm xóa dấu vết.

Giao dịch hàng chục tỷ đồng trong mùa World Cup

Theo kết quả điều tra ban đầu, trung bình mỗi tuần đường dây này phát sinh giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng. Đặc biệt, trong giai đoạn diễn ra World Cup 2026, tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong vòng một tháng đã tăng vọt lên đến hàng chục tỷ đồng; có những giao dịch cá cược đơn lẻ của các con bạc trị giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: BCA

Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chính thức khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc". Đến ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 26 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan công an kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra trình diện để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.