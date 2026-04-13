Ngày 13/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 12 đối tượng cùng trú tại xã Tuy An Đông để điều tra về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc"; trong đó có nhiều người là phụ nữ.

Bị can Đỗ Chí Quốc (SN 1978, trú thôn Tiên Châu, xã Tuy An Đông) được xác định là đối tượng cầm đầu, tổ chức cho 11 người còn lại tham gia sát phạt.

Rất nhiều phụ nữ tham gia đánh bạc trong vụ án này. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, sau một thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt quả tang một vụ đánh bạc dưới hình thức đánh bài xì dách (xì lát) thắng thua bằng tiền tại nhà Đỗ Chí Quốc.

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, bị can Quốc là người chuẩn bị công cụ, phương tiện và sử dụng khu vực mái hiên nhà mình để tổ chức cho 11 người còn lại tham gia đánh bạc.

Cơ quan công an đã thu giữ trên chiếu bạc số tiền hơn 9 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến việc đánh bạc.