Ngày 24/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng chức năng Lào triệt phá phá thành công “trường gà quốc tế Viêng Xay”.

Trước đó, từ công tác nắm tình hình địa bàn biên giới, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều công dân Việt Nam xuất cảnh sang Lào với tần suất cao, có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Qua rà soát, theo dõi, lực lượng chức năng xác định đây là hoạt động có tổ chức, được điều hành và vận hành theo quy luật chặt chẽ.

Đối tượng cầm đầu Đào Anh Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trên cơ sở đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Cục CSHS, một chuyên án đã được xác lập. Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng nước bạn Lào triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung thu thập tài liệu, làm rõ phương thức hoạt động và vai trò của từng đối tượng.

Quá trình đấu tranh cho thấy “trường gà quốc tế Viêng Xay” là đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi, mang tính chuyên nghiệp và xuyên quốc gia, quy tụ nhiều đối tượng hình sự từ các tỉnh, thành cả trong và ngoài nước.

Mặc dù hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam, trường gà này được xây dựng với quy mô lớn nhằm lôi kéo đông đảo người Việt Nam sang tham gia đánh bạc. Các đối tượng tổ chức đánh bạc theo mô hình khép kín, phân công nhiệm vụ rõ ràng từ khâu điều hành đến phục vụ.

"Trường gà quốc tế" nơi các đối tượng hoạt động. Ảnh: CACC

Cầm đầu đường dây là các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, thiết lập địa điểm cố định, duy trì hoạt động thường xuyên, có bộ máy quản lý và kiểm soát toàn bộ quá trình đánh bạc.

Khởi tố 196 bị can

Ngày 26/3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, các mũi công tác đồng loạt tấn công, triệt phá toàn bộ “trường gà quốc tế Viêng Xay”, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu và những người tham gia, qua đó bóc gỡ toàn bộ đường dây, bắt giữ 205 đối tượng.

Kết quả điều tra xác định “trường gà quốc tế Viêng Xay” do Đào Anh Dũng (SN 1979, trú phường Hà Đông, TP Hà Nội), cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu, liên kết với nhiều đối tượng khác để tổ chức, điều hành.

Các đối tượng liên quan đến vụ án mặc áo màu cam. Ảnh: CACC

Các đối tượng tham gia góp vốn theo hình thức cổ phần từ 3-10% mỗi người, tương ứng số tiền từ 400 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng để xây dựng địa điểm tổ chức đánh bạc, thu lợi bất chính.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 196 bị can (60 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc, 136 bị can về hành vi đánh bạc), tổng giao dịch trên 1.200 tỷ đồng. Đồng thời, 147 đối tượng đã bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định ngoài hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, các đối tượng còn có dấu hiệu thực hiện các hành vi giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.