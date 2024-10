Ngày 24/10, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố 17 bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hơn 1.800 tỷ đồng. Đồng thời, công an đã triệu tập làm việc hơn 70 người.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ nhiều tài sản, đồ vật có giá trị hàng tỷ đồng và các tài liệu khác liên quan đến vụ án.

Đáng chú ý, trong số những người bị khởi tố có bị can Nguyễn Minh Tuấn (tức Thuận, 47 tuổi, thường trú quận Bình Tân, TPHCM, nơi ở hiện tại xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm).

Ông Tuấn là Đại biểu HĐND xã, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn, thiết kế xây dựng Đại Chí Vĩ tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Tuấn khai nhận đứng ra tổ chức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải bóng đá Euro 2024.

Bị can ​Nguyễn Minh Tuấn tại công an. Ảnh: Công an Bến Tre

Đồng thời, Tuấn cùng vợ là Nguyễn Như Huỳnh và các đối tượng Triệu Nam Phước (ngụ TP Bến Tre), Nguyễn Thị Kim Ngân, Lê Hoàng Tri (cùng ngụ huyện Giồng Trôm) đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề cho các con bạc tại Bến Tre và các địa phương phụ cận, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng, được thực hiện trên phần mềm máy tính có kết nối mạng internet.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố Đoàn Quang Sỉ (tức Sỉ 5 Dưỡng, 49 tuổi, ngụ TP Bến Tre), Hứa Thanh Điền (ngụ huyện Mỏ Cày Nam), Đinh Thúy Diễm (ngụ Bến Tre)…

Bị can ​Đoàn Quang Sỉ tại công an. Ảnh: Công an Bến Tre

Tại cơ quan điều tra, Sĩ và các đối tượng khác khai nhận hành vi đánh bạc qua mạng, mua bán số đề trong đường dây do các đối tượng Ngô Anh Khoa, Võ Vũ Lam và Nguyễn Minh Thới cầm đầu.

Trước đó, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có quy mô hơn 1.800 tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc này do Khoa, Lam và Thới cầm đầu.