Mới đây, ông N.V.Tr (74 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) xuất hiện dấu hiệu nhìn mờ. Cho rằng đây chỉ là tình trạng suy giảm thị lực thường gặp ở tuổi già, ông chủ quan không đi khám ngay mà kiên nhẫn đợi 2 ngày sau đi khám sức khỏe định kỳ thì "kiểm tra luôn thể".

Vào ngày khám định kỳ, kết quả khiến người bệnh bất ngờ, ông được chẩn đoán đột quỵ, phải can thiệp mạch gấp. Ông Tr. cho biết bác sĩ giải thích đột ngột nhìn mờ hay mất thị lực hoàn toàn có thể là dấu hiệu đột quỵ mà nhiều người hay bỏ qua.

Trao đổi về trường hợp trên, Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Quang Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Hà Nội cho biết, có hai tình huống rất quan trọng khi biểu hiện mất thị lực xuất hiện đột ngột, không đau, dù xảy ra ở một hay cả hai mắt đều có thể là biểu hiện của thiếu máu não hoặc đột quỵ thiếu máu cục bộ.

Cụ thể, trường hợp mất thị lực đột ngột ở một mắt là biểu hiện kinh điển của tình trạng thiếu máu võng mạc hay còn gọi là mù thoáng qua một mắt (Amaurosis fugax). Trường hợp mất thị lực kéo dài hơn có thể do tắc động mạch trung tâm võng mạc (CRAO).

TS. BS Tạ Quang Thành thăm khám cho người bệnh. Ảnh: N. Huyền

Trong khi đó, việc rối loạn thị trường hoặc mất thị lực cả hai mắt thường xuất phát từ tổn thương đường dẫn truyền thị giác phía sau giao thoa thị giác, đặc biệt là vùng thùy chẩm. Chẳng hạn, nhồi máu thùy chẩm gây ra hiện tượng nhồi máu tuần hoàn sau khiến bệnh nhân nhìn mờ, mất một phần thị lực, nhìn đôi. Nhiều trường hợp bệnh nhân mắc tổn thương thân não dẫn đến rối loạn vận nhãn, nhìn đôi, mất thăng bằng và chóng mặt.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Thành cũng lưu ý, không phải mọi trường hợp nhìn mờ đều là đột quỵ nhưng triệu chứng mất thị lực đột ngột mang tính chất khu trú, xuất hiện tối đa ngay từ đầu là một dấu hiệu thần kinh, mạch máu đặc biệt đáng báo động. Tuy nhiên, đây lại là biểu hiện nhiều người thường bỏ qua.

“Nhiều người thường nghĩ đột quỵ chỉ khi có dấu hiệu đau tức ngực, méo miệng, yếu nửa người… mà không chú ý đến yếu tố nhìn mờ, nhìn đôi, đi không vững. Vì thế, nhiều trường hợp đến viện trong tình trạng bệnh đã nặng”, Tiến sĩ Thành nhấn mạnh.

Ông cho biết, giá trị chẩn đoán phụ thuộc rất lớn vào kiểu rối loạn thị giác mà bệnh nhân gặp phải. Theo đó, khi người bệnh mất thị lực hoặc mất một nửa thị trường đột ngột ở một mắt mà không kèm cảm giác đau, đây là biểu hiện đặc hiệu nhất cho đột quỵ não cấp.

“Hiện tượng mù thoáng qua một mắt rồi tự hồi phục là dấu hiệu đặc hiệu cho tai biến mạch máu não thoáng qua. Trái lại, tình trạng nhìn mờ tiến triển từ từ thường do các nguyên nhân khác còn biểu hiện chớp sáng kèm hình ảnh ngoằn ngoèo lan dần thường hướng tới chứng đau nửa đầu mà không phải đột quỵ”, Tiến sĩ Thành nhấn mạnh.

Chuyên gia nhấn mạnh thêm rằng chúng ta không thể dùng riêng triệu chứng nhìn mờ để khẳng định hay loại trừ hoàn toàn căn bệnh đột quỵ.

Tuy nhiên, khi người dân nhìn mờ, mất thị lực với các biểu hiện: xuất hiện đột ngột, xảy ra trong vài giây/phút; mất thị lực một mắt hoặc một phần thị trường; nhìn đôi… đặc biệt ở người tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ, bệnh động mạch cảnh, hút thuốc, rối loạn lipid máu, tiền sử TIA/đột quỵ… thì cần gọi cấp cứu và đến viện ngay. Người bệnh không nên chờ xem có tự hết tình trạng nhìn mờ hay không.