Tôi đọc trên mạng có thông tin cho rằng không nên uống trà xanh hoặc ăn trái cây giàu tannin (hồng, ổi) ngay sau khi ăn hải sản. Điều này có đúng không thưa bác sĩ? (Thu Hương, Cầu Giấy, Hà Nội)

PGS. TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo phì thuộc Viện Dinh dưỡng tư vấn:

Sau bữa ăn hải sản, nhiều người có thói quen thưởng thức một tách trà xanh hoặc ăn các loại trái cây như hồng, ổi. Tuy nhiên, dân gian thường cho rằng trà xanh và thực phẩm giàu tannin "kỵ" hải sản, có thể tạo thành chất độc hoặc làm đau bụng.

Thực tế, không phải hải sản và các thực phẩm này "kỵ" nhau mà vấn đề chủ yếu liên quan đến khả năng hấp thu dinh dưỡng và sự khó chịu của hệ tiêu hóa. Tannin là nhóm hợp chất tự nhiên có nhiều trong trà, cà phê, hồng, ổi... Tannin có khả năng liên kết với protein và một số khoáng chất, từ đó ảnh hưởng đến quá trình hấp thu dinh dưỡng.

Ăn hải sản có nên kiêng uống trà, ăn hồng ổi ? Ảnh: Linh Nga

Ăn hải sản rồi uống trà có gây "độc" không?

Hoàn toàn không có cơ sở khoa học nào khẳng định trà xanh kết hợp với hải sản (tôm, cua, cá, ngao, sò) sẽ sinh ra chất độc trong cơ thể.

Tuy nhiên, nếu bữa ăn hải sản chứa nhiều sắt, việc uống trà ngay sau đó có thể làm giảm hấp thu sắt. Nguyên nhân là polyphenol trong trà gắn kết với sắt, khiến cơ thể khó hấp thu hơn. Điều này đặc biệt đáng lưu ý đối với người đang thiếu sắt hoặc có nguy cơ thiếu máu thiếu sắt. Vì vậy, thay vì uống ngay, bạn nên uống trà cách bữa ăn một khoảng thời gian hợp lý.

Hiện không có quy định bắt buộc nào phải tránh trái cây sau khi ăn hải sản, bạn không cần quá lo lắng về việc "ăn trái cây sau hải sản sẽ bị độc".

Nếu muốn dùng trái cây sau bữa ăn, bạn nên chọn lượng vừa phải và ưu tiên các loại phù hợp với cơ thể. Đối với những người cần cải thiện khả năng hấp thu sắt, các loại trái cây giàu vitamin C như cam, quýt, kiwi, ổi lại rất có lợi vì giúp hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt tốt hơn từ thực phẩm.

Ăn hải sản thế nào cho hợp lý?

- Không uống trà xanh ngay sau khi ăn các món hải sản giàu sắt, đặc biệt với người thiếu máu.

- Lựa chọn lượng trái cây vừa phải, ưu tiên hoa quả giàu vitamin C để tăng cường hấp thu dưỡng chất.

- Lắng nghe cơ thể và duy trì khoảng thời gian hợp lý giữa bữa ăn chính với việc uống trà hay ăn đồ ngọt/trái cây để hệ tiêu hóa hoạt động mượt mà nhất.