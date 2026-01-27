Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an xã Hóc Môn điều tra vụ Gây rối trật tự công cộng vào ngày 27/1. Lực lượng chức năng đã triệu tập và làm việc với hơn 20 đối tượng liên quan.

Công an triệu tập hơn 20 đối tượng liên quan vụ ẩu đả ở xã Hóc Môn. Ảnh: CA

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 25/1 tại một quán ăn trên địa bàn xã Hóc Môn. Hai nhóm thanh niên nảy sinh mâu thuẫn trong lúc ăn uống dẫn đến xô xát.

Các đối tượng đã sử dụng dao, kéo và gạch đá để tấn công đối phương. Hai nhóm rượt đuổi nhau từ trong quán ra đến khu vực đường lớn.

Trong lúc hỗn chiến, anh N.V.Q.N. (SN 1995) bị các đối tượng đuổi đánh đến khu vực giao lộ. Nạn nhân bị hành hung dẫn đến thương tích nặng và phải nhập viện cấp cứu.

Cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh để rà soát nghi phạm ngay sau khi nhận tin báo. Bước đầu, đơn vị điều tra đã phân loại vai trò của từng cá nhân tham gia ẩu đả và hỗ trợ bỏ trốn.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.