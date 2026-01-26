XEM CLIP:

Khoảng 1h30, hỏa hoạn xuất phát từ một căn nhà trên đường Hoàng Minh Đạo. Người dân phát hiện, hô hoán và dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Do khu vực chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, tấm bạt, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang các nhà lân cận. Nhân chứng cho biết, đám cháy lớn kèm tiếng nổ khiến cả khu vực hỗn loạn, người dân phải khẩn trương di dời tài sản và tháo chạy.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TN

Ảnh: TN

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến rạng sáng, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ việc khiến nhiều căn nhà bị thiêu rụi, đổ sập; tài sản bên trong hư hỏng hoàn toàn. Đến hơn 9h sáng 26/1, lực lượng công an vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.