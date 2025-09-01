Các đối tượng đều trú tại phường Vàng Danh, bao gồm: L.S.H (SN 2009, trú tại tổ 6, khu Nam Sơn); B.G.B (SN 2010, trú tại tổ 2, khu Nam Trung); V.T.T (SN 2008, trú tại tổ 3, khu Nam Trung); N.M.T (SN 2009, trú tại tổ 28, khu Vàng Danh 4); N.D.Q (SN 2009, trú tại tổ 5, khu Chạp Khê); T.N.A.P (SN 2008, trú tại tổ 7, khu Tre Mai); P.Q.L (SN 2008, trú tại tổ 2, khu Nam Tân); Đ.Đ.T (SN 2008) và V.Đ.D (SN 2009), cùng trú tại tổ 1, khu Chạp Khê.

9 đối tượng liên quan đến vụ nam sinh bị hành hung tại Quảng Ninh. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 11h ngày 29/8, tại tổ 2, khu Nam Trung, phường Vàng Danh, giữa Đ.H.Đ. (SN 2008, trú tại tổ 41, Trưng Vương 7, phường Vàng Danh) và L.S.H. (SN 2009, trú tại tổ 6, khu Nam Sơn, phường Vàng Danh) xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, H. đã hành hung khiến Đ. bị thương. Ngoài ra, đối tượng N.D.Q. (SN 2009, trú tại tổ 5, khu Chạp Khê) cũng bị xác định đã tham gia cùng H. đánh Đ.

Nạn nhân Đ. được xác định bị rách da vùng mắt trái, phải khâu 4 mũi. Hiện sức khỏe đã ổn định và đang được theo dõi y tế.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vàng Danh đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Quảng Ninh xác minh, trích xuất camera và điều tra vụ việc. Ngày 31/8, cơ quan chức năng đã tiến hành dựng lại hiện trường.

Công an phường Vàng Danh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.