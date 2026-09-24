Triều Tiên thử nghiệm đạn rocket nâng cấp. Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay (24/9) đưa tin, nước này đã thử nghiệm loại đạn pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 240mm có điều khiển và đã được nâng cấp vào ngày 22/9, trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm nhằm hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa của nước này.

Các quan chức quân sự cấp cao chỉ đạo cuộc thử nghiệm cho rằng việc phát triển đạn rocket có tầm bắn mở rộng sẽ tạo ra “sự thay đổi đáng kể về khả năng sẵn sàng hỏa lực dọc biên giới phía Nam”.

Theo KCNA, ông Pak Jong-chon, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương thuộc đảng Lao động Triều Tiên nhấn mạnh sự cần thiết phải “tập trung những lực lượng tấn công có sức công phá khủng khiếp ở biên giới phía Nam”. Quan chức này lưu ý về việc cần phải làm cho “kẻ thù nhận thức được rằng chúng ta đã thay thế toàn bộ các phương tiện tấn công tầm xa của lực lượng vũ trang bằng những loại vũ khí mới nhất trong thời gian sớm nhất”.

Theo KCNA, các loại đạn rocket được trang bị “hệ thống dẫn đường chính xác tự động” có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 100km theo phương thức bay theo quỹ đạo và 115km khi dùng chế độ bay lượn kết hợp.

Hãng tin Yonhap nhận định, kể từ khi Triều Tiên tuyên bố quan hệ liên Triều là quan hệ giữa “hai quốc gia thù địch” vào năm 2023, nước này dường như tập trung nâng cấp năng lực của các phương tiện tấn công có thể đưa Hàn Quốc vào tầm bắn.