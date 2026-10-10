Bà Kim Jo Yong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã bác bỏ đề nghị hỗ trợ y tế của Hàn Quốc trong khuôn khổ một chương trình nhân đạo.

Theo Yonhap, Trưởng ban Tổng vụ Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jo Yong ngày 9/10 đã bác bỏ đề nghị hỗ trợ y tế từ phía Hàn Quốc, đồng thời chỉ trích động thái của Seoul là "lố bịch".

"Lời đề nghị của Hàn Quốc là một sự xúc phạm, mang động cơ chính trị nhằm làm tổn hại hình ảnh và uy tín của Triều Tiên. Những lùm xùm về 'vụ nổ mìn' và chiêu trò 'hỗ trợ thiết bị y tế' do Hàn Quốc dàn dựng chỉ là hai mặt của một đồng xu, được hun đúc từ thói quen cố hữu của nước này là làm leo thang căng thẳng với chúng tôi", bà Kim cho biết.

Em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục duy trì lập trường của mình, tức tiếp tục "phớt lờ" và “bác bỏ" các tuyên bố từ phía Hàn Quốc.

Bà Kim Jo Yong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

Phát ngôn của bà Kim được đưa ra sau khi chính phủ Hàn Quốc đề nghị gửi 1.431 mặt hàng y tế thuộc 166 nhóm đến một bệnh viện ở Bình Nhưỡng trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ y tế nhân đạo. Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã được Ủy ban trừng phạt Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc miễn trừ trừng phạt vào tháng 5 để triển khai chương trình nhân đạo này.

Trước đó, bà Kim cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng Triều Tiên liên quan vụ nổ mìn ngày 21/9 trong Khu phi quân sự (DMZ) khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

"Binh lính Triều Tiên chưa bao giờ vượt qua Đường phân giới quân sự (MDL), trong khi Hàn Quốc từng nhiều lần đe dọa chúng tôi bằng loa phóng thanh và những phát súng cảnh cáo. Nếu quân đội Hàn Quốc nổ súng vào binh lính Triều Tiên đang thực hiện các dự án xây dựng ở biên giới phía nam, thì các đơn vị biên phòng của chúng tôi sẽ lập tức tấn công đáp trả không khoan nhượng", bà Kim nói vào cuối tháng 9.