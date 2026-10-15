Triều Tiên mới đây đã thử nghiệm phóng 2 tên lửa hành trình từ tàu ngầm, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến thường xuyên của các hệ thống dưới nước.

Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/10 đã công bố các hình ảnh về cuộc thử nghiệm tên lửa phóng từ tàu ngầm diễn ra một ngày trước đó.

"Việc phóng 2 tên lửa nhằm kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu của các hệ thống tác chiến dưới nước, nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến lược của hải quân, cũng như chứng minh độ tin cậy của năng lực răn đe", KCNA cho biết.

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm. Ảnh: Yonhap

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm. Ảnh: Yonhap

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm do ông Kim Jong-sik, thành viên Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và ông Jang Chang-ha, Tổng cục trưởng Tổng cục Tên lửa, trực tiếp giám sát. Các quan chức này khẳng định vụ thử tên lửa không ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã đẩy mạnh việc phát triển tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình chiến lược và các phương tiện phóng dưới nước. Vào cuối năm 2025, Bình Nhưỡng thậm chí đã công bố những hình ảnh về tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của nước này.

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm. Ảnh: Yonhap

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm. Ảnh: Yonhap

Từ các thông tin được tiết lộ, tàu ngầm hạt nhân của Triều Tiên là một dạng tàu ngầm tên lửa đạn đạo (SSBN), có tải trọng khoảng 8.700 tấn, tương đương hầu hết các tàu ngầm tấn công lớp Virginia của Mỹ. Ngoài việc phát triển tàu ngầm hạt nhân, Bình Nhưỡng cũng đang vận hành khoảng 90 tàu ngầm diesel. Tuy vậy, phần lớn trong số này đều là tàu ngầm kiểu cũ, chỉ có thể phóng ngư lôi và mìn.