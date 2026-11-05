Đến năm 2030 ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu không có ma túy

Về cơ sở thực tiễn, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết xuất phát từ tình hình tội phạm và ma túy trong nước, thế giới diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, chưa có tiền lệ xuất hiện và nhiều nguy cơ thách thức phi truyền thống, tác động đến công tác phòng chống tội phạm và ma túy.

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết chương trình được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn một từ 2026-2030, tổng vốn là 45.301 tỷ đồng. Trong đó 22.450 tỷ đồng đã được phê duyệt tại Nghị quyết 163 và đề nghị bổ sung 22.851 tỷ đồng cho công tác phòng chống tội phạm. Giai đoạn hai từ 2031-2035 là 18.151 tỷ đồng.

Kết thúc giai đoạn một, căn cứ kết quả thực hiện, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội nguồn lực kinh phí để thực hiện giai đoạn hai theo quy định.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trình bày tờ trình

Bộ trưởng nêu rõ mục tiêu của chương trình là phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng chống ma túy, tội phạm.

Chương trình cũng nhằm mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, địa bàn cấp xã là nền tảng, ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư trang thiết bị, thực hiện đồng bộ giải pháp nâng cao hiệu quả trong phòng, chống ma túy, tội phạm. Phòng ngừa là chính, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở nhằm kéo giảm bền vững tội phạm, giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy.

Theo tờ trình của Chính phủ, dự kiến tổng kinh phí thực hiện chương trình trong giai đoạn 2031-2035 hơn 18.151 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu tư phát triển 9.492 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 8.659 tỷ đồng.

Chính phủ đề ra chỉ tiêu đến năm 2030. Cụ thể, hằng năm, giảm số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy; phấn đấu đến năm 2030 đạt ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu trên toàn quốc không có ma túy. Đến năm 2030 phấn đấu 100% các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, điểm nguy cơ, đối tượng bán lẻ về ma túy và 100% diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy được phát hiện và triệt phá.

Chính phủ đề ra mục tiêu phấn đấu 100% băng nhóm tội phạm phải được nhận diện, phát hiện, quản lý

Trên 80% các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hằng năm, số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ tại khu vực biên giới đường bộ, tuyến đường biển, đường hàng không, chuyển phát nhanh tăng trên 3%; số vụ phạm tội về ma túy có tổ chức xuyên quốc gia được phát hiện, bắt giữ tăng trên 3%; số vụ phạm tội về ma túy lợi dụng không gian mạng được phát hiện, triệt phá tăng trên 5%.

Mục tiêu giai đoạn này phấn đấu 100% cơ sở thực hiện cai nghiện ma túy công lập bảo đảm điều kiện theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy; trên 70% xã, phường, đặc khu có người nghiện ma túy bố trí điểm tiếp nhận và tư vấn cai nghiện ma túy đủ điều kiện theo quy định; ít nhất 70% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Chính phủ cũng đề ra mục tiêu phấn đấu 100% băng nhóm tội phạm phải được nhận diện, phát hiện, quản lý; triệt xóa hoặc làm tan rã, kiên quyết xử lý triệt để các băng, nhóm hoạt động phạm tội. Ngoài ra là mục tiêu phấn đấu không để tái lập, hình thành băng nhóm mới.

100% người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp giám sát điện tử đều được giám sát chặt chẽ. Trên 70% người chấp hành án hình sự tại cộng đồng được áp dụng biện pháp giám sát điện tử...

Về chỉ tiêu cụ thể đến năm 2035, Chính phủ đặt mục tiêu duy trì bảo đảm 100% băng nhóm tội phạm phải được nhận diện, phát hiện, quản lý; triệt xóa hoặc làm tan rã, kiên quyết xử lý triệt để các băng, nhóm hoạt động phạm tội.

Hằng năm, nâng tỷ lệ phát hiện, bắt giữ các đường dây, tụ điểm, ổ, nhóm tội phạm ở khu vực biên giới, trên biển, hải đảo tăng trên 5%; số điểm, tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội được triệt xóa tăng trên 5%; tăng số lượng phối hợp đấu tranh các chuyên án, vụ án với lực lượng chức năng các nước có chung đường biên giới lên trên 5%.

Làm rõ mức kinh phí dự kiến của giai đoạn 2031-2035

Trình bày thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, cơ quan thẩm tra và các cơ quan của Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát, làm rõ căn cứ xác định kinh phí của từng dự án, tiểu dự án thành phần; nguyên tắc, căn cứ quy định cho phép Chính phủ điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư công, kinh phí thường xuyên ngân sách trung ương và tiếp tục cân đối ngân sách trung ương hỗ trợ bổ sung cho chương trình trong quá trình thực hiện; trách nhiệm cân đối, bố trí phần vốn ngân sách địa phương và cơ chế huy động các nguồn lực hợp pháp khác.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày thẩm tra

Cơ quan thẩm tra lưu ý cần thuyết minh, làm rõ căn cứ xác định nhu cầu và mức kinh phí dự kiến của giai đoạn 2031-2035 để bổ sung trong dự thảo Nghị quyết, phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội; đề nghị quan tâm ưu tiên hỗ trợ cho địa bàn biên giới.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu trong dự thảo Nghị quyết cơ bản bám sát chủ trương của Đảng, đáp ứng, giải quyết các yêu cầu cấp bách, khách quan của công tác phòng, chống ma túy và tội phạm trong tình hình mới. Phạm vi, thời gian thực hiện chương trình từ năm 2026 đến hết năm 2035, bao gồm 2 giai đoạn là phù hợp.

Bên cạnh đó, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị tiếp tục rà soát một số nội dung để bảo đảm tính thống nhất, chính xác, gắn kết giữa chỉ tiêu với nhiệm vụ, hoạt động, nguồn lực thực hiện; rà soát bảo đảm các chỉ tiêu giữa 2 giai đoạn có sự kế thừa và nâng dần yêu cầu, bao quát cả lĩnh vực phòng, chống ma túy và phòng, chống tội phạm.