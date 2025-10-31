Sáng nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trình Quốc hội dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Một trong số các luật được sửa đổi, bổ sung có Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: màu tín hiệu đèn ưu tiên đối với xe của lực lượng quân sự; phương tiện giao thông thông minh; các loại xe phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách; thời gian lái xe của người lái xe ô tô…

Cụ thể, xe của lực lượng quân sự đi làm nhiệm vụ khẩn cấp là xe ưu tiên, có đèn nhấp nháy màu xanh và đỏ (quy định hiện hành là đèn nhấp nháy màu đỏ).

Xe ô tô kinh doanh vận tải, xe đầu kéo, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách.

Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Đáng chú ý, luật hiện hành quy định thời gian lái xe của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải không quá 10 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần; lái xe liên tục không quá 4 giờ.

Dự thảo luật lần này đề xuất sửa đổi "thời gian lái xe liên tục của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải không quá 4 giờ"; không còn quy định "thời gian lái xe của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải không quá 10 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần".

Quy định này nhằm phù hợp với thời gian làm việc trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Một nội dung khác, luật hiện hành quy định giấy phép lái xe được cấp sai quy định thì bị thu hồi. Dự luật đề xuất bổ sung thêm quy định "người được cấp giấy phép lái xe có hành vi gian dối để được cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe" thì bị thu hồi giấy phép lái xe.

Thẩm tra các nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc quy định về phương tiện vận tải hành khách phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách.

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị cân nhắc các quy định về thời gian lái xe trong ngày, trong tháng, lái xe liên tục, thời gian nghỉ tối thiểu của người lái xe để bảo đảm tính khả thi; đồng thời rà soát, bổ sung các quy định về chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo cho phù hợp…

Không được yêu cầu xuất trình giấy tờ nếu đã tích hợp vào căn cước điện tử

Một luật khác được đề xuất sửa đổi, bổ sung là Luật Căn cước. Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan quản lý căn cước; thu hồi thẻ căn cước; giá trị sử dụng của căn cước điện tử.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định của 2 thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân. Cụ thể, cơ quan quản lý căn cước gồm: cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an, cơ quan quản lý căn cước của công an tỉnh, thành phố và công an xã, phường, đặc khu.

Trường hợp người được cấp căn cước điện tử phải xuất trình căn cước điện tử theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không được yêu cầu xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho biết, một số ý kiến đề nghị giao Bộ trưởng Công an quy định cơ quan quản lý căn cước trong Công an nhân dân để phù hợp quy định tại Luật Công an nhân dân.

Đồng thời, cơ quan thẩm tra đề nghị quy định rõ hơn về tích hợp các trường thông tin trong căn cước điện tử trên cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, để tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các giao dịch.