Trong quá trình xét xử một vụ án liên quan đến hành vi điều khiển xe mô tô khi chưa có giấy phép lái xe và không chấp hành quy định về an toàn giao thông, nhiều yếu tố về nhận thức pháp luật, hoàn cảnh cá nhân và điều kiện sống của người phạm tội cần được xem xét một cách toàn diện. Đối với những trường hợp thuộc nhóm yếu thế, việc tự mình thực hiện đầy đủ quyền tố tụng thường gặp nhiều hạn chế.

Sự tham gia của trợ giúp viên pháp lý với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đã góp phần làm rõ các tình tiết liên quan, giúp người phạm tội hiểu đúng quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời bảo đảm các thủ tục tố tụng được thực hiện đúng quy định. Qua đó, Hội đồng xét xử có thêm cơ sở pháp lý và thông tin cần thiết để đưa ra bản án khách quan, thấu tình đạt lý.

Hoạt động trợ giúp pháp lý không chỉ bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho người yếu thế mà còn thể hiện rõ tính nhân đạo và tinh thần thượng tôn pháp luật trong hoạt động xét xử.

(Nguồn: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý)