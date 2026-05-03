Dưới đây là những tình huống khẩn cấp thường gặp nhất khi lái xe đường dài và cách xử lý an toàn, được các chuyên gia khuyến nghị.

Nổ lốp, xịt lốp khi đang chạy tốc độ cao

Nổ lốp hoặc xịt lốp là rủi ro luôn rình rập trên cao tốc, đặc biệt với những xe dùng lốp đã mòn, bơm sai áp suất hoặc vừa cán vật sắc nhọn. Trong khoảnh khắc lốp gặp sự cố, xe thường giật mạnh về một bên, vô-lăng rung lắc dữ dội. Phản xạ sai lầm phổ biến nhất là đạp phanh gấp, điều này có thể khiến xe mất lái và lật ngang.

Cách xử lý đúng là giữ chặt vô-lăng bằng hai tay, cố gắng giữ xe đi thẳng. Từ từ nhả chân ga để xe giảm tốc tự nhiên, sau đó rà phanh nhẹ khi tốc độ đã thấp. Bật đèn cảnh báo nguy hiểm, xi-nhan và đưa xe vào làn dừng khẩn cấp.

Khi đã dừng hẳn, đặt biển tam giác phản quang cách xe tối thiểu 50-100m để cảnh báo các phương tiện phía sau. Nếu không đủ dụng cụ hoặc kỹ năng thay lốp, hãy gọi cứu hộ.

Động cơ quá nhiệt, sôi nước làm mát

Tình trạng kẹt xe nhích từng mét nơi cửa ngõ thành phố, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng dễ khiến hệ thống tản nhiệt của ô tô phải làm việc quá sức. Khi kim nhiệt độ tiến sát hoặc vượt vạch đỏ, động cơ có nguy cơ hư hỏng nặng nếu tiếp tục vận hành.

Khi động cơ quá nhiệt, việc cần làm ngay là tìm vị trí an toàn để dừng xe. Tắt điều hòa để giảm tải cho động cơ, nhưng vẫn có thể để máy nổ không tải vài phút nếu quạt tản nhiệt còn hoạt động, nhằm giúp nước làm mát lưu thông và hạ nhiệt.

Tuyệt đối không mở nắp két nước ngay khi máy còn nóng. Áp suất cao có thể khiến nước sôi phụt ra, gây bỏng nghiêm trọng. Hãy chờ 30-40 phút cho động cơ nguội hẳn, dùng khăn dày mở từ từ nắp bình nước phụ, châm thêm nước làm mát hoặc nước tinh khiết tạm thời trong trường hợp không có nước làm mát chuyên dụng. Sau đó, di chuyển chậm đến gara gần nhất để kiểm tra triệt để.

Xe chết máy đột ngột giữa đường

Tình huống xe đang chạy bỗng khựng lại, vô-lăng nặng, chân phanh cứng ngắc là cơn ác mộng với nhiều tài xế, nhất là trong dòng xe đông đúc. Nguyên nhân thường đến từ hệ thống điện như ắc quy sụt áp, máy phát trục trặc hoặc hệ thống nhiên liệu như bơm xăng hỏng, nhiên liệu kém chất lượng.

Khi xe chết máy, hãy nhanh chóng bật đèn cảnh báo nguy hiểm (đèn hazard) và chuyển cần số về N (với xe số tự động) để tận dụng quán tính trôi xe vào lề. Tránh cố đề nổ liên tục vì có thể làm hỏng củ đề và khiến ắc quy cạn sạch. Trong trường hợp không thể khắc phục nhanh, việc gọi cứu hộ là lựa chọn an toàn nhất.

Mất phanh khi đổ đèo hoặc chạy nhanh

Đây là tình huống nguy hiểm bậc nhất, đòi hỏi người lái phải thật sự bình tĩnh. Mất phanh thường xảy ra do rò rỉ dầu phanh hoặc phanh bị quá nhiệt vì rà phanh liên tục khi xuống đèo.

Trước tiên, thử nhấp nhả chân phanh để hy vọng phục hồi chút áp suất thủy lực nào đó. Nếu không hiệu quả, hãy sử dụng phanh động cơ bằng cách trả số dần về cấp thấp hơn để hãm tốc độ. Khi xe đã giảm tốc đáng kể, kéo phanh tay từ từ kết hợp nhấp nhả liên tục để xe dừng hẳn, tuyệt đối không giật mạnh để tránh xe văng đuôi.

Theo các chuyên gia, việc kiểm tra áp suất lốp, dầu máy, nước làm mát và phanh trước khi xuất phát là nguyên tắc bắt buộc, không phải lời khuyên. Bên cạnh đó, tài xế nên lưu sẵn số điện thoại của ít nhất một đến hai đơn vị cứu hộ uy tín dọc tuyến đường.

Quan trọng hơn cả, khi sự cố xảy ra, sự bình tĩnh và tuân thủ các bước an toàn cơ bản như bật đèn cảnh báo, đặt biển phản quang sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tính mạng cho chính bạn và những người xung quanh. Trong giao thông đông đúc sau kỳ nghỉ lễ, an toàn luôn phải được đặt lên hàng đầu.

