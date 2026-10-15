Thông tin từ Samsung cho biết Bixby, trợ lý thông minh trên thiết bị Galaxy, bắt đầu hỗ trợ tiếng Việt từ ngày 14/10.

Với việc mở rộng danh sách ngôn ngữ hỗ trợ cho Galaxy AI và Bixby, Samsung đang mang các trải nghiệm AI đến gần hơn với nhiều người dùng trên toàn cầu bằng chính ngôn ngữ bản địa của họ.

Trợ lý Bixby trên điện thoại Samsung hỗ trợ tiếng Việt từ 14/10. Ảnh: Samsung

Từ ngày 14/10, trợ lý thông minh Bixby trên thiết bị Galaxy sẽ hỗ trợ ba ngôn ngữ mới, bao gồm tiếng Việt, nâng tổng số ngôn ngữ hỗ trợ lên 12.

Bixby cho phép người dùng điều khiển thiết bị bằng ngôn ngữ hội thoại tự nhiên, không cần nhớ chính xác tên cài đặt hay vị trí tìm kiếm trong menu.

Trong khi đó, Galaxy AI cũng tăng tổng số ngôn ngữ khả dụng lên 24. Trợ lý này giúp người dùng sử dụng hàng loạt tính năng cốt lõi một cách thuận tiện, bắt đầu từ các công cụ dịch thuật, ghi chép và tóm tắt văn bản.

Bên cạnh đó, tính năng Now Nudge đề xuất các thao tác tiếp theo dựa trên nội dung hiển thị trên màn hình, cũng sẽ bổ sung thêm 8 ngôn ngữ mới, nâng tổng số ngôn ngữ hỗ trợ lên mốc 24.

Bixby là trợ lý ảo bằng giọng nói của Samsung chuyên dùng để điều khiển thiết bị và thực hiện các tác vụ cơ bản, trong khi Galaxy AI là tập hợp các tính năng thông minh nhân tạo tổng quát giúp nâng cấp toàn diện giao diện và trải nghiệm trên điện thoại.