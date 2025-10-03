Chiều 2/10, ghi nhận tại ngã ba Cầu Bươu – Phạm Tu (trước cổng Bệnh viện K3 Tân Triều), nước vẫn ngập sâu hơn 60 cm. Người dân và phương tiện di chuyển hết sức khó khăn.

“Ba ngày nay, nước tràn cả vào nhà, bể nước sinh hoạt cũng bị ô nhiễm, gia đình tôi không thể nấu nướng hay tắm giặt bình thường. Đây vốn là vùng trũng, cứ mưa là ngập. Ngày nắng thì bụi, ngày mưa lại biến thành sông, dự án làm đường dở dang mãi chưa xong”, bà Phạm Thị Hằng (tổ 14, Kiến Hưng) bức xúc.

Chung nỗi lo, bà Đỗ Minh Hường (khu tập thể Bệnh viện 103) cho rằng nguyên nhân chính là do nút giao đường 70 chưa được giải quyết triệt để.

“Dự án cầu vượt chậm triển khai khiến mỗi lần ngập là người dân khổ sở, dọn dẹp nhà cửa mất cả tuần, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, bà Hường căng thẳng.

Không chỉ người dân, các bệnh nhân đang điều trị tại viện cũng rơi vào tình cảnh chật vật. Chị Nguyễn Thị Kim Oanh (quê Phú Thọ) chia sẻ: “Bản thân là bệnh nhân, sức khỏe đã yếu, nay ngày nào cũng phải lội nước bẩn mới vào được viện.

Đường ngập không thấy lối đi, tôi chỉ sợ trượt ngã. Mong chính quyền sớm có giải pháp để người bệnh yên tâm chữa trị”.

Cùng cảnh ngộ, ông Trần Duy Hưng (54 tuổi, quê Ninh Bình), bệnh nhân ung thư thực quản, than thở: “Nước ngập bẩn nhưng vẫn phải xắn quần mà đi. Tôi còn có thể đi bộ, chứ những người phải ngồi xe lăn thì chẳng biết xoay xở thế nào”.

CSGT lội nước hướng dẫn, phân luồng giao thông qua vùng ngập.

Trước tình hình đó, cảnh sát giao thông Hà Nội bố trí ứng trực 24/24. Đại diện đơn vị cho biết, trong 3 ngày qua, CSGT đã sử dụng ô tô chuyên dụng để hỗ trợ chở người dân và bệnh nhân cấp cứu vượt qua đoạn ngập.