Theo The Sun, công ty cấp nước Anglian Water tại Anh vừa thông báo lệnh cấm tạm thời sử dụng nước máy (nước sạch do công ty cung cấp) cho một số mục đích không thiết yếu ở ngoài trời bằng vòi nước. Lệnh này có hiệu lực từ ngày 11/7 áp dụng tại phần lớn khu vực do doanh nghiệp này quản lý gồm các hạt Bedfordshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Essex, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire và Suffolk.

Theo đó, các hoạt động sử dụng vòi nước máy phục vụ sinh hoạt không thiết yếu ngoài trời như tưới cỏ, tưới vườn, bơm nước vào bể bơi trẻ em và rửa ô tô tại nhà sẽ bị cấm. Những trường hợp cố tình vi phạm có thể bị xử phạt lên tới 1.000 bảng Anh, tương đương khoảng 35,2 triệu đồng.

Đây là lần đầu tiên Anglian Water áp dụng lệnh cấm sử dụng vòi nước kể từ năm 2012. Hiện nay, số công ty cấp nước tại Anh đang áp dụng hoặc chuẩn bị áp dụng biện pháp tương tự đã tăng lên 5 đơn vị, ảnh hưởng tới nhiều khu vực, trong đó có Isle of Wight, Surrey và vùng ven London.

Theo đại diện Anglian Water, quyết định siết chặt việc sử dụng nước được đưa ra sau nhiều tuần thời tiết nắng nóng kỷ lục kéo dài trong tháng 6, khiến nhu cầu tiêu thụ nước tăng vọt trong khi lượng nước bổ sung từ tự nhiên không theo kịp. Đây là một quyết định không dễ dàng nhưng cần thiết để đảm bảo nguồn cung nước cho người dân trong giai đoạn cao điểm mùa hè.

"Chúng tôi hiểu đây không phải là thông tin mà khách hàng mong muốn. Tuy nhiên, sau nhiều tuần thời tiết nóng và khô hạn, nhu cầu sử dụng nước đã tăng lên mức bất thường. Hiện lượng nước được tiêu thụ đang vượt quá tốc độ bổ sung tự nhiên từ sông, hồ chứa và các tầng nước ngầm", người phát ngôn của Anglian Water cho biết.

(Theo The Sun)

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