Tối 14/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thống kê trong 24 giờ (từ 12h ngày 13/12 đến 12h ngày 14/12), camera AI tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội) đã phát hiện 124 phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ).

Cũng theo đại diện Cục CSGT, toàn bộ các phương tiện vượt đèn đỏ tại nút giao này là xe mô tô, xe gắn máy. Ngoài ra, camera AI tại đây cũng phát hiện 30 trường hợp tài xế xe máy không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện.

Các hình ảnh ghi nhận tài xế vi phạm đã được Cục CSGT (Bộ Công an) chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện gửi thông báo, xử lý theo quy định.

Một người đi xe máy vượt đèn đỏ bị camera AI phát hiện. Ảnh: CACC

Còn tại Km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, camera AI đã ghi nhận 14.231 phương tiện đi qua với vận tốc trung bình là 72 km/h. Đồng thời, phát hiện 13 trường hợp tài xế ô tô không thắt dây đai an toàn.

Danh sách ô tô, xe máy bị camera AI phát hiện vi phạm tại nút giao Phạm Văn Bạch - Quán Chi (Hà Nội) và Km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai:

