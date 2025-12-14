Tối 14/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thống kê trong 24 giờ (từ 12h ngày 13/12 đến 12h ngày 14/12), camera AI tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội) đã phát hiện 124 phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ).

Cũng theo đại diện Cục CSGT, toàn bộ các phương tiện vượt đèn đỏ tại nút giao này là xe mô tô, xe gắn máy. Ngoài ra, camera AI tại đây cũng phát hiện 30 trường hợp tài xế xe máy không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện.

Các hình ảnh ghi nhận tài xế vi phạm đã được Cục CSGT (Bộ Công an) chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện gửi thông báo, xử lý theo quy định.

599952784_885083660521620_5253223691745236009_n.jpg
Một người đi xe máy vượt đèn đỏ bị camera AI phát hiện. Ảnh: CACC

Còn tại Km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, camera AI đã ghi nhận 14.231 phương tiện đi qua với vận tốc trung bình là 72 km/h. Đồng thời, phát hiện 13 trường hợp tài xế ô tô không thắt dây đai an toàn.

Danh sách ô tô, xe máy bị camera AI phát hiện vi phạm tại nút giao Phạm Văn Bạch - Quán Chi (Hà Nội) và Km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai:
 

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển
1 12/13/2025 22:47:23 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 51E00980 Vàng
2 12/13/2025 20:56:35 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 19H00434 Vàng
3 12/13/2025 19:16:06 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 29K14045 Trắng
4 12/13/2025 18:47:28 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 71H02599 Vàng
5 12/13/2025 18:10:05 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 15E01351 Vàng
6 12/13/2025 18:01:49 Không thắt dây đai an toàn Ô tô buýt 29H92841 Vàng
7 12/13/2025 17:49:26 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 34E00916 Vàng
8 12/13/2025 17:46:01 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 98C35024 Trắng
9 12/14/2025 05:53:15 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 19C17533 Trắng
10 12/14/2025 05:37:28 Không thắt dây đai an toàn Ô tô con 88A14660 Trắng
11 12/14/2025 01:35:37 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 34E01397 Vàng
12 12/14/2025 00:57:06 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 34C18007 Trắng
13 12/14/2025 00:13:52 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 98E01102 Vàng
14 12/14/2025 09:49:53 Không đội mũ Xe mô tô 30Y779347 Trắng
15 12/14/2025 09:49:50 Không đội mũ Xe mô tô 29BB04928 Trắng
16 12/14/2025 09:31:07 Không đội mũ Xe mô tô 99B150027 Trắng
17 12/14/2025 09:26:35 Không đội mũ Xe mô tô 30L25673 Trắng
18 12/14/2025 09:16:18 Không đội mũ Xe mô tô 29U107553 Trắng
19 12/14/2025 09:10:58 Không đội mũ Xe mô tô 29AB29922 Trắng
20 12/14/2025 08:57:43 Không đội mũ Xe mô tô 28B141280 Trắng
21 12/14/2025 08:54:31 Không đội mũ Xe mô tô 29BL02324 Trắng
22 12/14/2025 08:48:47 Không đội mũ Xe mô tô 29P184549 Trắng
23 12/14/2025 08:48:22 Không đội mũ Xe mô tô 29X583216 Trắng
24 12/14/2025 08:33:05 Không đội mũ Xe mô tô 90D100884 Trắng
25 12/14/2025 08:32:49 Không đội mũ Xe mô tô 33R21456 Trắng
26 12/14/2025 08:29:14 Không đội mũ Xe mô tô 29BD16740 Trắng
27 12/14/2025 08:06:23 Không đội mũ Xe mô tô 29P178771 Trắng
28 12/14/2025 01:47:59 Không đội mũ Xe mô tô 19G153992 Trắng
29 12/13/2025 22:22:26 Không đội mũ Xe mô tô 36AA16523 Trắng
30 12/13/2025 21:18:13 Không đội mũ Xe mô tô 30H51516 Trắng
31 12/13/2025 19:57:34 Không đội mũ Xe mô tô 29P123921 Trắng
32 12/13/2025 17:49:20 Không đội mũ Xe mô tô 97B140353 Trắng
33 12/13/2025 17:05:08 Không đội mũ Xe mô tô 29E210135 Trắng
34 12/13/2025 16:57:36 Không đội mũ Xe mô tô 29E249740 Trắng
35 12/13/2025 16:54:54 Không đội mũ Xe mô tô 29S708203 Trắng
36 12/13/2025 16:53:49 Không đội mũ Xe mô tô 29H163625 Trắng
37 12/13/2025 16:38:18 Không đội mũ Xe mô tô 29X99941 Trắng
38 12/13/2025 16:23:06 Không đội mũ Xe mô tô 29P198740 Trắng
39 12/13/2025 16:21:01 Không đội mũ Xe mô tô 90B124443 Trắng
40 12/13/2025 16:10:34 Không đội mũ Xe mô tô 29Y752003 Trắng
41 12/13/2025 15:48:36 Không đội mũ Xe mô tô 18B300298 Trắng
42 12/13/2025 15:26:08 Không đội mũ Xe mô tô 29H134522 Trắng
43 12/13/2025 15:23:27 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 Trắng
44 12/13/2025 15:10:39 Không đội mũ Xe mô tô 18H126174 Trắng
45 12/13/2025 15:02:09 Không đội mũ Xe mô tô 29X148994 Trắng
46 12/13/2025 15:00:41 Không đội mũ Xe mô tô 30L89401 Trắng
47 12/13/2025 14:25:21 Không đội mũ Xe mô tô 29BE05637 Trắng
48 12/13/2025 13:11:18 Không đội mũ Xe mô tô 29C182519 Trắng
49 12/13/2025 12:07:25 Không đội mũ Xe mô tô 29AB05522 Trắng
50 12/14/2025 11:56:19 Không đội mũ Xe mô tô 29G180050 Trắng
51 12/14/2025 11:35:36 Không đội mũ Xe mô tô 19B155019 Trắng
52 12/14/2025 11:25:30 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 Trắng
53 12/14/2025 10:36:46 Không đội mũ Xe mô tô 98B142851 Trắng
54 12/14/2025 08:52:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V360283 Trắng
55 12/14/2025 08:45:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B114620 Trắng
56 12/14/2025 08:45:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 22N104478 Trắng
57 12/14/2025 08:35:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90H88689 Trắng
58 12/14/2025 08:22:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19F114357 Trắng
59 12/14/2025 08:07:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 87A501757 Trắng
60 12/14/2025 08:05:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V178714 Trắng
61 12/14/2025 07:55:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 22SA13891 Trắng
62 12/14/2025 07:54:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P191846 Trắng
63 12/14/2025 07:54:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G167341 Trắng
64 12/14/2025 07:54:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88S89492 Trắng
65 12/14/2025 07:54:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K40404 Trắng
66 12/14/2025 07:45:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29N21909 Trắng
67 12/14/2025 07:29:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V102674 Trắng
68 12/14/2025 07:18:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 33R13104 Trắng
69 12/14/2025 07:12:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 33N64463 Trắng
70 12/14/2025 07:08:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H75996 Trắng
71 12/14/2025 06:51:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B742124 Trắng
72 12/14/2025 06:50:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88H133562 Trắng
73 12/14/2025 06:48:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P117177 Trắng
74 12/14/2025 06:46:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F15020 Trắng
75 12/14/2025 06:44:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L61189 Trắng
76 12/14/2025 06:33:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P107064 Trắng
77 12/14/2025 06:33:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X150596 Trắng
78 12/14/2025 05:46:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C103575 Trắng
79 12/14/2025 05:40:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K214231 Trắng
80 12/14/2025 05:35:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H26790 Trắng
81 12/14/2025 04:59:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34AS25419 Trắng
82 12/14/2025 04:51:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36F120197 Trắng
83 12/14/2025 04:42:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F160212 Trắng
84 12/14/2025 04:41:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 12S117941 Trắng
85 12/14/2025 03:59:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z49414 Trắng
86 12/14/2025 03:45:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29N160600 Trắng
87 12/14/2025 03:15:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18C141410 Trắng
88 12/14/2025 03:08:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 25AA04997 Trắng
89 12/14/2025 02:49:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B172103 Trắng
90 12/14/2025 02:05:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98B172472 Trắng
91 12/14/2025 01:56:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19AD05667 Trắng
92 12/14/2025 01:30:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21E136455 Trắng
93 12/14/2025 00:28:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B105301 Trắng
94 12/14/2025 00:25:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC41743 Trắng
95 12/14/2025 00:16:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B235127 Trắng
96 12/13/2025 23:39:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34B182055 Trắng
97 12/13/2025 23:20:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19X12513 Trắng
98 12/13/2025 22:39:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B801080 Trắng
99 12/13/2025 22:29:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L560484 Trắng
100 12/13/2025 22:05:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V126984 Trắng
101 12/13/2025 21:52:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36C149858 Trắng
102 12/13/2025 21:45:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36F135956 Trắng
103 12/13/2025 21:29:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L563494 Trắng
104 12/13/2025 21:24:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y83760 Trắng
105 12/13/2025 20:55:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B265686 Trắng
106 12/13/2025 19:38:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19C121109 Trắng
107 12/13/2025 19:06:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21V48731 Trắng
108 12/13/2025 19:05:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y150488 Trắng
109 12/13/2025 18:55:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88G156311 Trắng
110 12/13/2025 18:51:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B433247 Trắng
111 12/13/2025 18:40:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G117051 Trắng
112 12/13/2025 18:38:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 27AZ03326 Trắng
113 12/13/2025 18:30:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H88533 Trắng
114 12/13/2025 18:27:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B738911 Trắng
115 12/13/2025 17:51:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Y54514 Trắng
116 12/13/2025 17:39:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Z69119 Trắng
117 12/13/2025 17:35:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D196624 Trắng
118 12/13/2025 17:26:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19AD05517 Trắng
119 12/13/2025 17:20:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21B133986 Trắng
120 12/13/2025 17:15:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E145027 Trắng
121 12/13/2025 16:56:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34E131127 Trắng
122 12/13/2025 16:50:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 15B354190 Trắng
123 12/13/2025 16:43:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G218641 Trắng
124 12/13/2025 16:41:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P195600 Trắng
125 12/13/2025 16:37:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB89164 Trắng
126 12/13/2025 16:36:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V119591 Trắng
127 12/13/2025 16:35:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y154874 Trắng
128 12/13/2025 16:30:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C168250 Trắng
129 12/13/2025 16:22:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D169864 Trắng
130 12/13/2025 16:18:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C175817 Trắng
131 12/13/2025 16:05:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F136853 Trắng
132 12/13/2025 16:04:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BE13039 Trắng
133 12/13/2025 15:55:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34B377086 Trắng
134 12/13/2025 15:54:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18F144270 Trắng
135 12/13/2025 15:50:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C180828 Trắng
136 12/13/2025 15:43:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC49409 Trắng
137 12/13/2025 15:35:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B191060 Trắng
138 12/13/2025 15:28:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C172010 Trắng
139 12/13/2025 14:57:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34N43189 Trắng
140 12/13/2025 14:56:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99B150027 Trắng
141 12/13/2025 14:35:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E176844 Trắng
142 12/13/2025 14:23:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L514937 Trắng
143 12/13/2025 14:01:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29MD174577 Trắng
144 12/13/2025 13:54:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90F68862 Trắng
145 12/13/2025 13:52:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H128906 Trắng
146 12/13/2025 13:50:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC54339 Trắng
147 12/13/2025 13:40:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21B231740 Trắng
148 12/13/2025 13:31:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B615946 Trắng
149 12/13/2025 13:29:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X161742 Trắng
150 12/13/2025 13:29:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98N44320 Trắng
151 12/13/2025 13:01:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y18898 Trắng
152 12/13/2025 12:44:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B167651 Trắng
153 12/13/2025 12:36:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18F110416 Trắng
154 12/13/2025 12:32:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y66489 Trắng
155 12/13/2025 12:29:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29U145460 Trắng
156 12/13/2025 12:23:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G204189 Trắng
157 12/13/2025 12:12:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99AA94217 Trắng
158 12/13/2025 12:10:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z77399 Trắng
159 12/13/2025 12:04:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D224228 Trắng
160 12/14/2025 11:55:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Z56019 Trắng
161 12/14/2025 11:55:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F153523 Trắng
162 12/14/2025 11:39:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Y92155 Trắng
163 12/14/2025 11:24:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E126874 Trắng
164 12/14/2025 11:12:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BA08381 Trắng
165 12/14/2025 11:12:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B862776 Trắng
166 12/14/2025 11:07:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K211446 Trắng
167 12/14/2025 11:00:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X103434 Trắng
168 12/14/2025 10:43:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19L72517 Trắng
169 12/14/2025 10:40:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B716155 Trắng
170 12/14/2025 10:19:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D265171 Trắng
171 12/14/2025 10:15:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19G149894 Trắng
172 12/14/2025 09:28:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BK01967 Trắng
173 12/14/2025 09:20:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B109483 Trắng
174 12/14/2025 09:17:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P149633 Trắng
175 12/14/2025 09:17:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E143629 Trắng
176 12/14/2025 09:11:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H26850 Trắng
177 12/14/2025 09:05:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B326296 Trắng