Tối 14/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thống kê trong 24 giờ (từ 12h ngày 13/12 đến 12h ngày 14/12), camera AI tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội) đã phát hiện 124 phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ).
Cũng theo đại diện Cục CSGT, toàn bộ các phương tiện vượt đèn đỏ tại nút giao này là xe mô tô, xe gắn máy. Ngoài ra, camera AI tại đây cũng phát hiện 30 trường hợp tài xế xe máy không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện.
Các hình ảnh ghi nhận tài xế vi phạm đã được Cục CSGT (Bộ Công an) chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện gửi thông báo, xử lý theo quy định.
Còn tại Km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, camera AI đã ghi nhận 14.231 phương tiện đi qua với vận tốc trung bình là 72 km/h. Đồng thời, phát hiện 13 trường hợp tài xế ô tô không thắt dây đai an toàn.
Danh sách ô tô, xe máy bị camera AI phát hiện vi phạm tại nút giao Phạm Văn Bạch - Quán Chi (Hà Nội) và Km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai:
|STT
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|Màu biển
|1
|12/13/2025 22:47:23
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|51E00980
|Vàng
|2
|12/13/2025 20:56:35
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|19H00434
|Vàng
|3
|12/13/2025 19:16:06
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|29K14045
|Trắng
|4
|12/13/2025 18:47:28
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|71H02599
|Vàng
|5
|12/13/2025 18:10:05
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|15E01351
|Vàng
|6
|12/13/2025 18:01:49
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô buýt
|29H92841
|Vàng
|7
|12/13/2025 17:49:26
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|34E00916
|Vàng
|8
|12/13/2025 17:46:01
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|98C35024
|Trắng
|9
|12/14/2025 05:53:15
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|19C17533
|Trắng
|10
|12/14/2025 05:37:28
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô con
|88A14660
|Trắng
|11
|12/14/2025 01:35:37
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|34E01397
|Vàng
|12
|12/14/2025 00:57:06
|Không thắt dây đai an toàn
|Những loại khác
|34C18007
|Trắng
|13
|12/14/2025 00:13:52
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|98E01102
|Vàng
|14
|12/14/2025 09:49:53
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30Y779347
|Trắng
|15
|12/14/2025 09:49:50
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BB04928
|Trắng
|16
|12/14/2025 09:31:07
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|99B150027
|Trắng
|17
|12/14/2025 09:26:35
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30L25673
|Trắng
|18
|12/14/2025 09:16:18
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29U107553
|Trắng
|19
|12/14/2025 09:10:58
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AB29922
|Trắng
|20
|12/14/2025 08:57:43
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|28B141280
|Trắng
|21
|12/14/2025 08:54:31
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BL02324
|Trắng
|22
|12/14/2025 08:48:47
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29P184549
|Trắng
|23
|12/14/2025 08:48:22
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X583216
|Trắng
|24
|12/14/2025 08:33:05
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|90D100884
|Trắng
|25
|12/14/2025 08:32:49
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|33R21456
|Trắng
|26
|12/14/2025 08:29:14
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BD16740
|Trắng
|27
|12/14/2025 08:06:23
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29P178771
|Trắng
|28
|12/14/2025 01:47:59
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|19G153992
|Trắng
|29
|12/13/2025 22:22:26
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36AA16523
|Trắng
|30
|12/13/2025 21:18:13
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30H51516
|Trắng
|31
|12/13/2025 19:57:34
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29P123921
|Trắng
|32
|12/13/2025 17:49:20
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|97B140353
|Trắng
|33
|12/13/2025 17:05:08
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E210135
|Trắng
|34
|12/13/2025 16:57:36
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E249740
|Trắng
|35
|12/13/2025 16:54:54
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29S708203
|Trắng
|36
|12/13/2025 16:53:49
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29H163625
|Trắng
|37
|12/13/2025 16:38:18
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X99941
|Trắng
|38
|12/13/2025 16:23:06
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29P198740
|Trắng
|39
|12/13/2025 16:21:01
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|90B124443
|Trắng
|40
|12/13/2025 16:10:34
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Y752003
|Trắng
|41
|12/13/2025 15:48:36
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|18B300298
|Trắng
|42
|12/13/2025 15:26:08
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29H134522
|Trắng
|43
|12/13/2025 15:23:27
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E252261
|Trắng
|44
|12/13/2025 15:10:39
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|18H126174
|Trắng
|45
|12/13/2025 15:02:09
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X148994
|Trắng
|46
|12/13/2025 15:00:41
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30L89401
|Trắng
|47
|12/13/2025 14:25:21
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BE05637
|Trắng
|48
|12/13/2025 13:11:18
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29C182519
|Trắng
|49
|12/13/2025 12:07:25
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AB05522
|Trắng
|50
|12/14/2025 11:56:19
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29G180050
|Trắng
|51
|12/14/2025 11:35:36
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|19B155019
|Trắng
|52
|12/14/2025 11:25:30
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36F120197
|Trắng
|53
|12/14/2025 10:36:46
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|98B142851
|Trắng
|54
|12/14/2025 08:52:43
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V360283
|Trắng
|55
|12/14/2025 08:45:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17B114620
|Trắng
|56
|12/14/2025 08:45:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|22N104478
|Trắng
|57
|12/14/2025 08:35:31
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|90H88689
|Trắng
|58
|12/14/2025 08:22:39
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19F114357
|Trắng
|59
|12/14/2025 08:07:54
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|87A501757
|Trắng
|60
|12/14/2025 08:05:31
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V178714
|Trắng
|61
|12/14/2025 07:55:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|22SA13891
|Trắng
|62
|12/14/2025 07:54:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P191846
|Trắng
|63
|12/14/2025 07:54:43
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G167341
|Trắng
|64
|12/14/2025 07:54:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|88S89492
|Trắng
|65
|12/14/2025 07:54:20
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30K40404
|Trắng
|66
|12/14/2025 07:45:12
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29N21909
|Trắng
|67
|12/14/2025 07:29:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V102674
|Trắng
|68
|12/14/2025 07:18:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|33R13104
|Trắng
|69
|12/14/2025 07:12:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|33N64463
|Trắng
|70
|12/14/2025 07:08:45
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30H75996
|Trắng
|71
|12/14/2025 06:51:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17B742124
|Trắng
|72
|12/14/2025 06:50:41
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|88H133562
|Trắng
|73
|12/14/2025 06:48:45
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P117177
|Trắng
|74
|12/14/2025 06:46:10
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30F15020
|Trắng
|75
|12/14/2025 06:44:33
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30L61189
|Trắng
|76
|12/14/2025 06:33:45
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P107064
|Trắng
|77
|12/14/2025 06:33:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X150596
|Trắng
|78
|12/14/2025 05:46:33
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C103575
|Trắng
|79
|12/14/2025 05:40:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K214231
|Trắng
|80
|12/14/2025 05:35:22
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30H26790
|Trắng
|81
|12/14/2025 04:59:08
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|34AS25419
|Trắng
|82
|12/14/2025 04:51:56
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36F120197
|Trắng
|83
|12/14/2025 04:42:11
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F160212
|Trắng
|84
|12/14/2025 04:41:57
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|12S117941
|Trắng
|85
|12/14/2025 03:59:13
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Z49414
|Trắng
|86
|12/14/2025 03:45:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29N160600
|Trắng
|87
|12/14/2025 03:15:26
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18C141410
|Trắng
|88
|12/14/2025 03:08:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|25AA04997
|Trắng
|89
|12/14/2025 02:49:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B172103
|Trắng
|90
|12/14/2025 02:05:33
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|98B172472
|Trắng
|91
|12/14/2025 01:56:30
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19AD05667
|Trắng
|92
|12/14/2025 01:30:31
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|21E136455
|Trắng
|93
|12/14/2025 00:28:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17B105301
|Trắng
|94
|12/14/2025 00:25:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AC41743
|Trắng
|95
|12/14/2025 00:16:30
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B235127
|Trắng
|96
|12/13/2025 23:39:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|34B182055
|Trắng
|97
|12/13/2025 23:20:38
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19X12513
|Trắng
|98
|12/13/2025 22:39:20
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36B801080
|Trắng
|99
|12/13/2025 22:29:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L560484
|Trắng
|100
|12/13/2025 22:05:40
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V126984
|Trắng
|101
|12/13/2025 21:52:48
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36C149858
|Trắng
|102
|12/13/2025 21:45:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36F135956
|Trắng
|103
|12/13/2025 21:29:26
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L563494
|Trắng
|104
|12/13/2025 21:24:10
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y83760
|Trắng
|105
|12/13/2025 20:55:39
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36B265686
|Trắng
|106
|12/13/2025 19:38:38
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19C121109
|Trắng
|107
|12/13/2025 19:06:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|21V48731
|Trắng
|108
|12/13/2025 19:05:07
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y150488
|Trắng
|109
|12/13/2025 18:55:07
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|88G156311
|Trắng
|110
|12/13/2025 18:51:33
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36B433247
|Trắng
|111
|12/13/2025 18:40:08
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G117051
|Trắng
|112
|12/13/2025 18:38:38
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|27AZ03326
|Trắng
|113
|12/13/2025 18:30:48
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30H88533
|Trắng
|114
|12/13/2025 18:27:30
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36B738911
|Trắng
|115
|12/13/2025 17:51:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30Y54514
|Trắng
|116
|12/13/2025 17:39:39
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30Z69119
|Trắng
|117
|12/13/2025 17:35:54
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D196624
|Trắng
|118
|12/13/2025 17:26:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19AD05517
|Trắng
|119
|12/13/2025 17:20:56
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|21B133986
|Trắng
|120
|12/13/2025 17:15:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E145027
|Trắng
|121
|12/13/2025 16:56:21
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|34E131127
|Trắng
|122
|12/13/2025 16:50:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|15B354190
|Trắng
|123
|12/13/2025 16:43:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G218641
|Trắng
|124
|12/13/2025 16:41:24
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P195600
|Trắng
|125
|12/13/2025 16:37:33
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AB89164
|Trắng
|126
|12/13/2025 16:36:57
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V119591
|Trắng
|127
|12/13/2025 16:35:39
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y154874
|Trắng
|128
|12/13/2025 16:30:10
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C168250
|Trắng
|129
|12/13/2025 16:22:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D169864
|Trắng
|130
|12/13/2025 16:18:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C175817
|Trắng
|131
|12/13/2025 16:05:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F136853
|Trắng
|132
|12/13/2025 16:04:14
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BE13039
|Trắng
|133
|12/13/2025 15:55:39
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|34B377086
|Trắng
|134
|12/13/2025 15:54:22
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18F144270
|Trắng
|135
|12/13/2025 15:50:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C180828
|Trắng
|136
|12/13/2025 15:43:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AC49409
|Trắng
|137
|12/13/2025 15:35:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B191060
|Trắng
|138
|12/13/2025 15:28:06
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C172010
|Trắng
|139
|12/13/2025 14:57:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|34N43189
|Trắng
|140
|12/13/2025 14:56:26
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|99B150027
|Trắng
|141
|12/13/2025 14:35:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E176844
|Trắng
|142
|12/13/2025 14:23:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L514937
|Trắng
|143
|12/13/2025 14:01:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29MD174577
|Trắng
|144
|12/13/2025 13:54:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|90F68862
|Trắng
|145
|12/13/2025 13:52:07
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H128906
|Trắng
|146
|12/13/2025 13:50:01
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AC54339
|Trắng
|147
|12/13/2025 13:40:28
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|21B231740
|Trắng
|148
|12/13/2025 13:31:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17B615946
|Trắng
|149
|12/13/2025 13:29:43
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X161742
|Trắng
|150
|12/13/2025 13:29:30
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|98N44320
|Trắng
|151
|12/13/2025 13:01:41
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y18898
|Trắng
|152
|12/13/2025 12:44:04
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B167651
|Trắng
|153
|12/13/2025 12:36:54
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18F110416
|Trắng
|154
|12/13/2025 12:32:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y66489
|Trắng
|155
|12/13/2025 12:29:01
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29U145460
|Trắng
|156
|12/13/2025 12:23:15
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G204189
|Trắng
|157
|12/13/2025 12:12:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|99AA94217
|Trắng
|158
|12/13/2025 12:10:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Z77399
|Trắng
|159
|12/13/2025 12:04:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D224228
|Trắng
|160
|12/14/2025 11:55:48
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30Z56019
|Trắng
|161
|12/14/2025 11:55:15
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F153523
|Trắng
|162
|12/14/2025 11:39:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30Y92155
|Trắng
|163
|12/14/2025 11:24:56
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E126874
|Trắng
|164
|12/14/2025 11:12:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BA08381
|Trắng
|165
|12/14/2025 11:12:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36B862776
|Trắng
|166
|12/14/2025 11:07:56
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K211446
|Trắng
|167
|12/14/2025 11:00:45
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X103434
|Trắng
|168
|12/14/2025 10:43:56
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19L72517
|Trắng
|169
|12/14/2025 10:40:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36B716155
|Trắng
|170
|12/14/2025 10:19:36
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D265171
|Trắng
|171
|12/14/2025 10:15:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19G149894
|Trắng
|172
|12/14/2025 09:28:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BK01967
|Trắng
|173
|12/14/2025 09:20:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B109483
|Trắng
|174
|12/14/2025 09:17:31
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P149633
|Trắng
|175
|12/14/2025 09:17:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E143629
|Trắng
|176
|12/14/2025 09:11:21
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30H26850
|Trắng
|177
|12/14/2025 09:05:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17B326296
|Trắng